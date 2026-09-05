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SRCC शताब्दी समारोह के लिए मेट्रो से विश्वविद्यालय पहुंचे PM मोदी, बच्चों के साथ की बातचीत

दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे प्रधानमंत्री ( ETV Bharat )