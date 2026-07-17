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पंजाब में 'डबल इंजन' सरकार के लिए गरजे पीएम मोदी! 'आप' सरकार को बताया कट्टर बेईमान

पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की सियासी बिसात बिछाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 'आप', कांग्रेस और अकाली दल पर तीखा हमला बोला.

PM Modi Punjab Visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को पंजाब के जालंधर में एक सभा को संबोधित करते हुए. (IANS/PMO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 8:32 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर रैली से सूबे की सत्ताधारी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. किसानों के प्रतीक के रूप में हरी पगड़ी पहनकर हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को 'कट्टर बेईमान' करार दिया. चुनावी माहौल को गर्माते हुए उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल को सिर्फ कुर्सी का भूखा बताया और दावा किया कि पंजाब को बदहाली से निकालने के लिए यहां भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार बनना बेहद जरूरी है.

चुनावी शंखनाद के बीच प्रधानमंत्री ने सूबे के मतदाताओं को साधने के लिए 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर छावनी (कैंटोनमेंट) स्टेशन से करतौली पंजाब-अंबाला नई रेल सेवाओं और जालंधर-वाराणसी नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. अमृतसर के छहरता से वाराणसी जाने वाली सर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत भी की.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और BJP राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को जालंधर, पंजाब में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान सम्मानित किया. (IANS/PMO)

जालंधर में जनसभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के प्रतीक के रूप में हरी पगड़ी पहनकर जालंधर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पंजाबी भाषा में की. प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों का हालचाल पूछते हुए कहा कि वे सभी हमेशा की तरह पूरे उत्साह और चढ़दी कला में रहें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- "कुछ समय पहले, मैं यहां श्री गुरु रविदास जी की जयंती समारोह में शामिल होने आया था और आज, हमारा जालंधर विकास का उत्सव मना रहा है. आज सुबह, जींद से मुझे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने का मौका मिला. मुझे कुरुक्षेत्र में एक शानदार सिख संग्रहालय की आधारशिला रखने का भी मौका मिला. यह संग्रहालय हमारी गुरु परंपरा और गुरुओं की सीख को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा."

विकास के प्रयासों को और तेज करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जालंधर से कई नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं. उन्होंने बताया कि अमृतसर और काशी को जोड़ने वाली एक ट्रेन सेवा भी शुरू हो चुकी है, जिससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी. इसके अलावा, उन्होंने आज ही दौलतपुर चौक और करतौली के बीच एक नई रेलवे लाइन का उद्घाटन होने, लुधियाना बाईपास का शिलान्यास किए जाने और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के एक अन्य खंड (सेक्शन) के उद्घाटन की जानकारी दी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, BJP राज्यसभा सांसद तरुण चुघ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को पंजाब के जालंधर में एक जनसभा के दौरान. (IANS/PMO)

पंजाब में कई परियोजनाओं पर काम जारी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज भारत सरकार पंजाब में कई कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं पर काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य का विकास सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. उन्होंने 'स्वच्छता से स्वागत' पहल के जरिए इस कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बनाने के लिए जालंधर के लोगों की सराहना की.

पंजाब के महान सपूत सरदार तेजा सिंह समुंद्री को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उनकी शहादत की 100वीं वर्षगांठ है. उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सिख हितों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था. प्रधानमंत्री ने बताया कि सरदार तेजा सिंह जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया, और आज से शुरू हो रहे उनकी शहादत के शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों से सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

'नागरिक देवो भव'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार भारत के हर नागरिक की सेवा करने, उनके जीवन को आसान बनाने और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करने को प्राथमिकता देती है. यही कारण है कि सरकार 'नागरिक देवो भव' के मंत्र से प्रेरित होकर काम कर रही है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि हर परिवार, चाहे वह गरीब हो या मध्यम वर्ग, उसे हर संभव बेहतरीन सुविधाएं मिलें और 'नागरिक देवो भव' की यही भावना उनके काम में भी साफ दिखाई देती है.

प्रधानमंत्री ने भारतीय रेलवे को गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए परिवहन का एक मुख्य साधन बताते हुए कहा कि रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं, वे 30-40 साल पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे. फिर भी, पिछली सरकारों के लिए ये कार्य कभी प्राथमिकता में नहीं रहे. उनके अनुसार, ऐसी मानसिकता के साथ 'विकसित भारत' का निर्माण नहीं किया जा सकता था, इसीलिए भाजपा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति को बदलना शुरू किया है.

उन्होंने बताया कि आज देश भर के रेलवे स्टेशनों का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया जा रहा है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. इनमें से कई का काम पहले ही पूरा हो चुका है. प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि आज ऐसे ही 75 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब लोग जालंधर छावनी (कैंटोनमेंट) स्टेशन पर जाएंगे, तो उन्हें इस बात का अहसास होगा कि हमारा देश वास्तव में एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि जालंधर छावनी स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है और इसकी क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है. इसी तरह आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर के स्टेशनों का भी कायाकल्प किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर और उनका सम्मान करके ही एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं. इसी पावन भावना के साथ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'श्री गुरु रविदास जी महाराज हवाई अड्डा' और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम 'शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' किया गया है. उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने यह सम्मान सुनिश्चित किया है और देश को इस पर नाज है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को पंजाब के जालंधर में एक सभा में पहुंचे. (IANS)

पंजाब सरकार पर मोदी का निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 'शेर-ए-पंजाब' महाराजा रणजीत सिंह की धरती है, लेकिन आज पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां धोखे और नाकामी की हकीकत को विज्ञापनों के पीछे छिपाया जा रहा है. उनके अनुसार, पंजाब में आज कानून-व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है और कोई नहीं बता सकता कि कब और कहां गैंगवार छिड़ जाए या किस तरफ से गोलियां चलने लगें.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा के लिए ईमानदार नीयत और निष्ठा की आवश्यकता होती है, लेकिन पंजाब की सत्ता पर काबिज पार्टी के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है और इसे 'कट्टर बेईमान पार्टी' के रूप में जाना जाता है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब के लोगों को उसकी सभी योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन इस पार्टी के शासन में लूट का बेशर्मी भरा खेल चल रहा है.

पंजाब में भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार जरूरी

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब तेजी से विकास कर सकता है, लेकिन इसके लिए यहां भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार होना बेहद जरूरी है. दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब से वहां 'डबल-इंजन' की सरकार आई है, शहर के विकास को एक नई रफ्तार मिली है. उन्होंने पड़ोसी राज्य हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार किसानों को 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, जबकि पंजाब के किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जालंधर में होने वाली जनसभा में शामिल होने के लिए समर्थक इकट्ठा हुए. (IANS/PMO)

कांग्रेस और अकाली दल पर साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी भी अपने आंतरिक संकटों में फंसी हुई है. वे पंजाब के कल्याण के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर है कि सत्ता की कुर्सी किसे मिले. उन्होंने अकाली दल की स्थिति को भी ऐसा ही बताया और कहा कि वे लोग भी अपने निहित स्वार्थों में लगे हुए हैं और उन्हें पंजाब की जनता की कोई परवाह नहीं है.

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