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CJP के विरोध के बीच PM मोदी ने 'पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई' का वादा किया

एक्स पर शेयर किए गए एक सेल्फ-रिकॉर्डेड वीडियो में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि केंद्रीय कैबिनेट फास्ट-ट्रैक कोर्ट और अपराधियों के लिए कड़ी सजा देने वाले एक ड्राफ्ट बिल पर विचार करेगी. उन्होंने कहा, 'मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश जारी किए हैं.'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वादा किया कि पेपर लीक के खिलाफ 'और सख्त' कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नीट-यूजी-2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीजेपी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन जारी है.

विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और संसद के चल रहे मानसून सत्र में नीट पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है. इस विवाद के कारण सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. वीडियो के साथ प्रधानमंत्री ने लिखा, 'कल की कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी!'

वीडियो में पीएम मोदी ने कहा, 'दोस्तों, मुझे पता है कि पेपर लीक कोई आम बात नहीं है. लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए, यह बहुत दर्दनाक है.' उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने तेजी से कार्रवाई की. और इसीलिए पेपर लीक की घटनाओं के बाद पिछले ढाई महीनों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं. दोषियों को पकड़ा गया है. वे अभी जेल में हैं. उन्होंने कहा.