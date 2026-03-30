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पीएम मोदी ने जल संरक्षण पहल को लेकर तेलंगाना के मुदीगुंटा गांव के निवासियों की प्रशंसा की

पीएम मोदी की इस सराहना के साथ मुदिगुंटा गाँव के प्रयास एक बार फिर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है. इस गाँव की आबादी 1,571 है. गाँव के 443 घरों में से 353 घरों में सोख-गड्ढों (soak pits) का निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है. इन व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा, सामुदायिक सोख-गड्ढों और जल-तालाबों के निर्माण ने भी गाँव के भीतर जल संरक्षण में और अधिक योगदान दिया है.

उन्होंने कहा कि अपने गाँव की दशा बदलने के लिए उन्होंने जिस समर्पण का परिचय दिया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है. रविवार को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के 132वें एपिसोड के दौरान, उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीणों द्वारा जल संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की.

मनचेरियल: प्रधानमंत्री मोदी ने मंचरियाल जिले के जयपुर मंडल स्थित मुदिगुंटा गाँव के निवासियों की सराहना की. जिन्होंने हर घर में सोक पिट्स (सोख्ता गड्ढों) का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया और इस जल संरक्षण पहल को एक सच्चा 'जन आंदोलन' माना.

पंचायत की सीमा के भीतर लगभग 402 परिवार 'रोजगार गारंटी योजना' के तहत पंजीकृत हैं. पिछले नौ वर्षों के दौरान जल संरक्षण के संबंध में चलाए गए लगातार जागरूकता अभियानों ने ग्रामीणों के बीच सच्ची रुचि जगाई है. रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से प्रति 'सोख-पिट' (soak pit) 4,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता की उपलब्धता ने श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का काम किया, जिससे निर्माण गतिविधियों में काफी तेजी आई.

ग्रामीणों का कहना है कि इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप गाँव में भूजल की उपलब्धता सात या आठ साल पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है. इसके अलावा रुके हुए गंदे पानी से होने वाली परेशानी और मच्छरों के पनपने की समस्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है. गाँव से सटे वन क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत तीन जल-तालाब विकसित किए गए हैं. ये तालाब अब पानी से लबालब हैं और वन में रहने वाले उन बेज़ुबान जीवों की प्यास बुझा रहे हैं.

तेलंगाना को विशेष पहचान: केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए तेलंगाना को एक विशेष पहचान मिली है. रविवार को उन्होंने हैदराबाद के खैराताबाद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, हैदरगुडा के अवंतीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रसारण को सुना.

'मन की बात में, पीएम मोदी ने सूर्यपेट के एक युवक कोटला रघुवीर रेड्डी की प्रतिभा की सराहना की.उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे मंचरियाल जिले के मुदिगुंटा गाँव के ग्रामीणों ने जल-रिसाव गड्ढे बनाकर जल संरक्षण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय मिसाल कायम की है.

किशन रेड्डी ने कहा, 'इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री पूरे देश के कई आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और प्रेरणादायक व्यक्तियों को जनता से परिचित करा रहे हैं. इस कार्यक्रम में चिंतला रामचंद्र रेड्डी, एन.वी. सुभाष, इंद्रसेना रेड्डी, लंकाला दीपक रेड्डी, प्रेम सिंह राठौड़, पी. प्रसाद, के. श्रीधर और माधवी ने हिस्सा लिया.