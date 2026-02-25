ETV Bharat / bharat

'देखिए, मेरी पत्नी ने किस रंग का ड्रेस पहन रखा है, इसके बाद मोदी-नेतन्याहू और सारा ने लगाए ठहाके

पीएम मोदी पहुंचे इजराइल, हवाई अड्डे पर इजराइली पीएम ने किया स्वागत ( PTI )

इजराइली पीएम नेतन्याहू की पत्नी सारा भगवा रंग की ड्रेस पहनी हुई थीं. इजराइली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा, देखिए पीएम मोदी, मेरी पत्नी ने किस रंग का ड्रेस पहन रखा है. उन्होंने कहा कि यह तो भगवा है. इस पर पीएम मोदी और नेतन्याहू एक साथ हंस पड़े. पीएम मोदी ने सारा की की तारीफ की. उन्होंने सारा के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया. उनके साथ बातचीत की.

तेल अवीव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजराइली दौरे पर हैं. बुधवार को वह वहां पर पहुंचे. हवाई अड्डे पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया. स्वागत के दौरान पीएम नेतन्याहू की पत्नी भी मौजूद थीं.

नेतन्याहू ने पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर के रंग और पत्नी सारा की ड्रेस के रंग की तरफ इशारा किया. पीएम मोदी ने कहा, "यस, यस, सैफरन. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि इजरायल में आपका सम्मान कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं.

प्रधानमंत्री मोदी की नौ वर्षों में इजराइल की यह दूसरी यात्रा है. जुलाई 2017 में इस देश की उनकी पहली यात्रा के दौरान भारत-इजराइल संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाया गया था. नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से गले लगाकर अभिवादन किया. इसके बाद तेल अवीव से 20 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित हवाई अड्डे पर मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया.

इजराइली दौरे पर पीएम मोदी (PTI)

हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत (PTI)

इजराइल के पीएम नेतन्याहू और पीएम मोदी (PTI)

तेल अवीव हवाई अड्डे पर गले मिलते पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू (PTI)

इजराइली दौरे पर पीएम मोदी (PTI)

इजराइली दौरे पर पीएम मोदी (PTI)

प्रधानमंत्री मोदी आज इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे और नेतन्याहू के साथ वार्ता करेंगे. दोनों नेता गुरुवार को व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे. इजराइल यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि उन्हें विश्वास है कि यह यात्रा भारत और इज़राइल के बीच स्थायी संबंधों को और सुदृढ़ करेगी तथा रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी.

ये भी पढ़ें : 'इजराइल में आपका स्वागत है, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी', इजराइली पीएम ने किया ट्वीट