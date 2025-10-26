पीएम मोदी ने मन की बात में अंबिकापुर गार्बेज कैफे की तारीफ की, स्वच्छता के लिए शानदार पहल बताया
मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर गार्बेज कैफे को अनुकरणीय पहल बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2025 at 3:57 PM IST
रायपुर/ अंबिकापुर: मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नए नए प्रयोग की तारीफ हमेशा से पीएम करते आए हैं. इस बार प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्वच्छता मॉडल का जिक्र किया है. यह स्वच्छता मॉडल अंबिकापुर का गार्बेज कैफे हैं. पीएम मोदी ने अंबिकापुर गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के बदले खाना खिलाए जाने के व्यवस्था की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इस पहल से साफ सफाई की मुहिम को बढ़ावा मिल रहा है. इसके अलावा पीएम मोदी ने देसी नस्ल के डॉगी की सुरक्षा के क्षेत्र मे उपलब्धि का जिक्र किया. इस तरह के नस्ल के कुत्ते नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से अहम भूमिका निभा रहे हैं.
मन की बात में पीएम मोदी ने क्या कहा ?: पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अम्बिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है. अम्बिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं. ये ऐसे कैफे हैं, जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है. अगर कोई व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है. ये कैफे अम्बिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है.
यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय: पीएम के इस जिक्र को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की है. जिसने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है. यहां प्लास्टिक कचरा देने वालों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है. यह पहल स्वच्छता, प्लास्टिक के रिसाइकिल और सामाजिक संवेदना का अनुकरणीय उदाहरण है.
सुरक्षा में देसी नक्सल के डॉगी का जिक्र: पीएम मोदी ने सुरक्षा के क्षेत्र में देसी नक्सल के डॉगी को शामिल किए जाने का जिक्र भी मन की बात कार्यक्रम में किया है. इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय नस्ल के डॉगी को सुरक्षा कार्यों में शामिल किए जाने का फैसला भी सराहनीय है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में एक देसी नस्ल के श्वान (कुत्ते) ने 8 किलो विस्फोटक का पता लगाकर जवानों की जान बचाई. यह सिद्ध करता है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते सुरक्षा कार्य में दक्ष और योग्य हैं.
ऑपरेशन सिंदूर’ ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है. इस बार उन इलाकों में भी खुशियों के दीप जले हैं, जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था. लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं जिसने उनके बच्चों के भविष्य को संकट में डाल दिया था- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान: पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़े और पर्यावरण संरक्षण के कार्य में भागीदार बने. सीएम साय ने भी इसे जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील लोगों से की है.
वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे: पीएम मोदी ने वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया . उन्होंने लोगों से अपील की है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए. उन्होंने इसे राष्ट्रप्रेम की अमर अभिव्यक्ति बताते हुए प्रत्येक नागरिक से इसके गौरवगान में स्वस्फूर्त रूप से सहभागिता करने की अपील की.
इसके साथ ही पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया. पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य स्मरण के साथ जनजातीय अधिकारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके सर्वोच्च योगदान को नमन किया. उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस उन महान जननायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिवस है, जिन्होंने देश की आज़ादी और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया.
सीएम साय ने मन की बात कार्यक्रम को सुना: सीएम साय ने रायपुर में मन की बात कार्यक्रम को सुना. इस अवसर पर उन्होंने पीएम मोदी के बताए गए अभियान में लोगों से हिस्सा लेने की अपील की. इसके बाद सीएम साय ने पुंगनूर नस्ल की गायों को चारा खिलाया. पुंगनूर नस्ल की गाय आंध्र प्रदेश में पाई जाती है. ये गाय विशेष नस्ल होने के कारण प्रसिद्ध है. इसके अलावा इस गाय की अनूठी शारीरिक बनावट और विशिष्ट गुण पशुपालकों के लिए इसे विशेष बनाती है.