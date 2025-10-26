ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने मन की बात में अंबिकापुर गार्बेज कैफे की तारीफ की, स्वच्छता के लिए शानदार पहल बताया

रायपुर/ अंबिकापुर: मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नए नए प्रयोग की तारीफ हमेशा से पीएम करते आए हैं. इस बार प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्वच्छता मॉडल का जिक्र किया है. यह स्वच्छता मॉडल अंबिकापुर का गार्बेज कैफे हैं. पीएम मोदी ने अंबिकापुर गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के बदले खाना खिलाए जाने के व्यवस्था की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इस पहल से साफ सफाई की मुहिम को बढ़ावा मिल रहा है. इसके अलावा पीएम मोदी ने देसी नस्ल के डॉगी की सुरक्षा के क्षेत्र मे उपलब्धि का जिक्र किया. इस तरह के नस्ल के कुत्ते नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से अहम भूमिका निभा रहे हैं.

मन की बात में पीएम मोदी ने क्या कहा ?: पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अम्बिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है. अम्बिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं. ये ऐसे कैफे हैं, जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है. अगर कोई व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है. ये कैफे अम्बिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है.

मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी (ETV BHARAT)

यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय: पीएम के इस जिक्र को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की है. जिसने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है. यहां प्लास्टिक कचरा देने वालों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है. यह पहल स्वच्छता, प्लास्टिक के रिसाइकिल और सामाजिक संवेदना का अनुकरणीय उदाहरण है.

सुरक्षा में देसी नक्सल के डॉगी का जिक्र: पीएम मोदी ने सुरक्षा के क्षेत्र में देसी नक्सल के डॉगी को शामिल किए जाने का जिक्र भी मन की बात कार्यक्रम में किया है. इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय नस्ल के डॉगी को सुरक्षा कार्यों में शामिल किए जाने का फैसला भी सराहनीय है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में एक देसी नस्ल के श्वान (कुत्ते) ने 8 किलो विस्फोटक का पता लगाकर जवानों की जान बचाई. यह सिद्ध करता है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते सुरक्षा कार्य में दक्ष और योग्य हैं.