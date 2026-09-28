उत्तराखंड में देश के पहले गांव माणा से शुरू हुई जनगणना, पीएम मोदी ने की 83 साल की पूर्णिमा देवी की तारीफ
प्रधानमंत्री मोदी ने 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी का जिक्र करते हुए दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में जनगणना कार्य को लेकर उनके जागरूकता की सराहना की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 28, 2026 at 8:10 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ के पास देश के पहले गांव माणा से प्रदेश में जनगणना की शुरुआत हो गई है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 27 सितंबर को 'मन की बात' कार्यक्रम में किया. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने माणा गांव की रहने वाली 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी के बारे में भी बताया, जिस कारण 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी मीडिया की सुर्खियों में आ गई.
प्रधानमंत्री मोदी ने माणा गांव की 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी का भी उल्लेख करते हुए दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में जनगणना कार्य को लेकर उनकी जागरूकता की सराहना की. दरअसल, उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत माणा गांव से हुई, जहां सबसे पहले 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी की जनगणना की गई. उम्र के इस पड़ाव में भी पूर्णिमा देवी ने जनगणना में सहभागिता कर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया.
इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी यह काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं।उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गाँव कहा जाता है। - प्रधानमंत्री श्री… pic.twitter.com/0QrfU5nT2P— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) September 27, 2026
पूर्णिमा देवी माणा में स्वरोजगार से भी जुड़ी हैं. बदरीनाथ धाम की यात्रा के दौरान वह गांव के पांडव चौक के समीप दुकान लगाकर स्थानीय उत्पाद फरण, ग्रीन टी और ऊनी उत्पाद बेचती हैं. उम्र के इस पड़ाव में उनका स्वरोजगार से जुड़े रहना स्थानीय महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक है.
पूर्णिमा देवी के तीन बेटे हैं. बड़ा बेटा केदार सिंह रावत आईटीबीपी से सेवानिवृत्त होकर देहरादून में नौकरी कर रहे हैं. दूसरा बेटा नंदन सिंह ठेकेदारी से जुड़े हैं, जबकि तीसरा बेटा कुमेर सिंह रावत ट्रेकिंग संस्था का संचालन करते हैं. माणा गांव के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि माणा गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माणा को देश का प्रथम गांव बताए जाने के बाद यहां के स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिली है. 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी का जनगणना में उत्साहपूर्वक शामिल होना यह संदेश देता है कि जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है.
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