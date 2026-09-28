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उत्तराखंड में देश के पहले गांव माणा से शुरू हुई जनगणना, पीएम मोदी ने की 83 साल की पूर्णिमा देवी की तारीफ

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चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ के पास देश के पहले गांव माणा से प्रदेश में जनगणना की शुरुआत हो गई है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 27 सितंबर को 'मन की बात' कार्यक्रम में किया. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने माणा गांव की रहने वाली 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी के बारे में भी बताया, जिस कारण 83 वर्षीय पूर्णिमा देवी मीडिया की सुर्खियों में आ गई.