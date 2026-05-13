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पेट्रोल-डीजल, सोना बचाने की अपील; भारत से पहले 40 देश ले चुके हैं बड़ा फैसला, पाकिस्तान-श्रीलंका वर्क फ्रॉम होम मोड पर

Energy Crisis Policy: कई देशों ने वर्क फ्रॉम होम 2.0 (Work from Home 2.0) को अपनाया है तो भारत जैसे अन्य देश तैयारी में हैं.

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भारत से पहले 40 देश शुरू कर चुके हैं तेल बचाने की कवायद. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 3:11 PM IST

11 Min Read
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Global Energy Crisis: पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद उपजे तेल संकट के बीच 'गाड़ी कम चलाईए, सोना खरीदना एक साल तक टाल दीजिए, विदेश यात्रा पर संयम बरतें...' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील क्या की, विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया. हालांकि वैश्विक संदर्भ में देखें तो पीएम मोदी की यह अपील न तो अनोखी है और न ही अत्यधिक. क्योंकि, ऊर्जा बचाने की अपील करने वाले पीएम मोदी अकेले नहीं हैं.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency, IEA) के अनुसार, दुनिया के 40 से अधिक देशों ने सिर्फ अपील ही नहीं की, बल्कि ऐसे सख्त कदम उठा चुके हैं. इनमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका भी शामिल हैं. इन देशों ने कोविड-19 दौर के बाद दूसरी बार वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपना लिया है. साथ ही गाड़ियां चलाने पर रोक लगा दी है. पेट्रोल-डीजल की राशनिंग व्यवस्था शुरू कर दी है. आईए ETV Bharat के Explainer में जानते हैं कि किस देश ने ऊर्जा बचाने के लिए किस तरह की पाबंदियां लगाई हैं.

ऊर्जा संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही: सबसे पहले जानते हैं ये एनर्जी क्राइसेस पैदा क्यों हुआ. दरअसल, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में तनाव, स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने, शिपिंग लागत में उछाल और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्‍लाई चेन टूट चुकी है. इसके चलते दुनिया ऊर्जा असुरक्षा के दौर में चली गई है. हालात ये हैं कि सप्लाई चेन इसी तरह से टूटी रही तो तेल की कीमतों में विस्फोटक वृद्धि हो सकती हैं. बिजली संकट पैदा हो सकता है और अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है. यही वजह है कि सरकारें अब सिर्फ तेल खरीदने की नहीं, बल्कि तेल बचाने की रणनीति पर काम कर रही हैं.

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पाकिस्तान में रात 8 बजे बाजार बंद, 50% काम वर्क फ्रॉम होम: पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए हैं. सरकार की ओर से औद्योगिक इकाइयों के उपयोग में 25% की कमी करने, ईंधन राशनिंग, कार्यालयों में 50% काम घर से (Work from Home, WFH) और सोलर/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार स्कूल-कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं पर भी विचार कर रही है. मंत्रियों-नेताओं और अधिकारियों की विदेश यात्रा सीमित करने और गाड़ियों की स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है.

पाकिस्तान में एनर्जी बचाने के उपाय

  • ईंधन की खपत कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए 50% रिमोट वर्क को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
  • ऊर्जा बचाने के लिए 4-दिवसीय कार्य सप्ताह या शुक्रवार को घर से काम करने की नीति अपनाई गई है.
  • ऊर्जा खपत कम करने के लिए दुकानों, बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे बंद करने के आदेश.
  • बिजली बचाने के लिए नियॉन साइन और गैर-जरूरी लाइटिंग पर प्रतिबंध.
  • व्यस्त समय में औद्योगिक इकाइयों को बिजली के उपयोग में 25% तक की कटौती करने के निर्देश.
  • ऊर्जा खपत को कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश.
  • सरकार ने 2025 तक 20% और 2030 तक 30% ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोतों (सौर ऊर्जा) से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस और पवन ऊर्जा संयंत्रों का विकास किया जा रहा है.
  • ईंधन की खपत कम करने के लिए वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर दी गई है.
  • ईंधन राशनिंग के लिए क्यूआर कोड सिस्टम को लाया गया है.

श्रीलंका में AC, स्कूल-कॉलेज बंद, QR कोड से मिल रहा पेट्रोल-डीजल: श्रीलंका में ईंधन की कमी और गंभीर आर्थिक संकट के कारण सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए चार दिवसीय कार्य सप्ताह, सरकारी कार्यालयों में दोपहर 3 बजे के बाद एयर कंडीशनर (AC) बंद करने, शाम 6-10 बजे तक स्ट्रीट लाइट बंद रखने और क्यूआर-आधारित ईंधन राशनिंग प्रणाली को लागू किया है.

तेल संकट से निपटने को श्रीलंका के उपाय

  • ईंधन बचाने के लिए चार दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया गया है.
  • सरकारी और निजी क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है.
  • सरकारी कार्यालयों में दोपहर 3 बजे के बाद एयर कंडीशनर बंद करने और लिफ्ट का उपयोग सीमित किया गया है.
  • सरकारी कर्मचारियों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक या समूह परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
  • पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों को कम करने के लिए क्यूआर कोड-आधारित ईंधन राशनिंग प्रणाली लागू की है.
  • बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार ने दरें बढ़ा दी हैं.
  • स्थानीय परिषदों को शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच स्ट्रीट लाइट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.
  • विज्ञापन होर्डिंग्स को रात 8 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है.
  • सरकार का लक्ष्य 2030 तक बिजली उत्पादन में 70% नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन) प्राप्त करना है.

बांग्लादेश में AC 25°C पर फिक्स, पेट्रोल-डीजल के रेट 51% बढ़ाए: तेल और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश ने बिजली उत्पादन के लिए डीजल के उपयोग पर रोक लगा दी है. साथ ही ऑफिस के समय में कटौती की है. इसके अलावा, ईंधन की राशनिंग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और एयर कंडीशनर को 25°C पर सीमित करने जैसे उपाय लागू किए गए हैं.

तेल संकट से निपटने को बांग्लादेश के उपाय

  • सरकार ने बिजली की खपत कम करने के लिए बिजली संयंत्रों में डीजल का उपयोग बंद कर दिया है.
  • बिजली बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है.
  • शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 8 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है, जिससे बिजली की खपत कम हो.
  • ईंधन की कमी से निपटने के लिए पेट्रोल पंपों पर ईंधन की राशनिंग शुरू की गई है.
  • ईंधन की कीमतों में 51% तक की वृद्धि की है, ताकि खपत को कम किया जा सके.

चीन ने सड़कों पर उतारे इलेक्ट्रिक वाहन: तेल की खपत कम करने और अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का प्रयोग बढ़ाया है. इससे तेल की खपत में गिरावट देखने को मिली है. साथ ही, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग, घरेलू तेल उत्पादन में वृद्धि और 1.2 बिलियन बैरल का रणनीतिक भंडार (Stockpile) बनाकर चीन तेल आयात पर निर्भरता घटा रहा है.

तेल संकट से निपटने के चीन के उपाय

  • चीन ने EV का प्रयोग बढ़ाया है. जो तेल की मांग में कमी ला रहा है.
  • सोलर और विंड एनर्जी में निवेश से बिजली उत्पादन के लिए तेल और कोयले पर निर्भरता कम हो रही है.
  • तेल की निर्भरता कम करने के लिए, चीन ने अपने घरेलू तेल क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया है.
  • मध्य पूर्व के बजाय, चीन अब मध्य एशिया और रूस से तेल पाइपलाइनों के जरिए सप्लाई ले रहा है.

नेपाल में 2 दिन साप्ताहिक छुट्टी, सरकारी वाहनों के लिए तेल का कोटा फिक्स: तेल की खपत कम करने के लिए नेपाल की सरकार ने दो दिन की साप्ताहिक छुट्टी, पेट्रोल-डीजल पर कर में 50% की कटौती, सरकारी वाहनों के लिए कारपूलिंग और पेट्रोल-डीजल के कोटे में कटौती लागू की है. मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए नेपाल ने ये कदम उठाए हैं.

तेल की खपत को कम करने के नेपाल के उपाय

  • तेल की खपत कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों में दो दिन की छुट्टी (शनिवार और रविवार) लागू की गई है.
  • काठमांडू महानगरपालिका ने ईंधन बचाने के लिए अधिकारियों के लिए कारपूलिंग सिस्टम शुरू किया है.
  • सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए तेल कोटा प्रणाली लागू की गई है.
  • तेल की कमी से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेश‍िया समेत 7 देशों ने गाड़ी चलाने पर लगाई रोक: तेल संकट से उबरने के लिए जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेश‍िया, मलेश‍िया, कोर‍िया, पनामा, तंजान‍िया समेत कई देशों ने गाड़‍ियां चलाने पर रोक दी है. लोगों से कार पूल करने को कहा जा रहा है. यानी एक रूट पर जा रहे लोग गाड़ी में अकेले न जाएं, सभी एक गाड़ी में जाएं. ऑफ‍िसों में गाड़‍ियां कम करने के लिए सरकार ने आदेश द‍िए हैं. स्‍कूल भी बंद करके ऑनलाइन क्लास चलाने पर जोर दिया जा रहा है. इन देशों में ट्रैवल बैन लागू क‍िया जा चुका है. इसके साथ ही साउथ एश‍िया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगा दी गई है. ताक‍ि लोग घर से गाड़ी ही न न‍िकाल पाएं.

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थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में AC का तापमान फिक्स: ऊर्जा संकट से उबरने के लिए जैसे बांग्लादेश ने कार्यालयों में AC का तापमान 25°C पर सीमित रखने के निर्देश दिए हैं. वैसे ही, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर समेत कई देशों ने भी AC का तापमान फिक्स कर दिया है. इसमें मलेशिया ने 24°C नियम लागू किया है तो थाईलैंड और श्रीलंका ने 26°C की सेटिंग सेट करने के नियम जारी किए हैं. जॉर्डन ने तो सरकारी दफ्तरों में AC पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. सिंगापुर की सरकार ने लोगों से AC बंद करके पंखे चलाने का आग्रह किया है.

18 देशों ने पेट्रोल-डीजल खरीद की लिमिट तय की: ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा असर दुनिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ा है. कई देशों ने ऑड-इवेन (Odd-even) सिस्टम लागू किया है. साथ ही फ्यूल राशनिंग शुरू कर दी, यानी पेट्रोल-डीजल खरीदने की ल‍िम‍िट तय कर दी है. यही नहीं, वाहन चलाने की स्‍पीड भी निर्धारित कर दी है. सार्वजनिक वाहनों जैसे सरकारी बसों और ट्रेनों में चलने की अपील की जा रही है. इलेक्‍ट्र‍िक वाहन खरीदने पर जोर दिया जा रहा है.

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कोरिया-म्यांमार ने भी लगाई पाबंदी: तेल संकट से उबरने के लिए कोरिया में ऑड-ईवन नियम लागू किया गया है. म्यांमार ने अल्टरनेट डे सिस्टम यानी ऑड-इवेन नियम लागू किया है. 13 देशों में सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी गई है. इंडोनेशिया में एक दिन वर्क फ्रॉम होम का नियम बनाया गया है. शुक्रवार को सभी कर्मचारी और अधिकारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे. जॉर्डन, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिस्त्र जैसे देशों ने विदेश यात्रा और आधिकारिक यात्राओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है. कई देशों में एलपीजी सिलेंडर आधा भरने जैसे कदम उठाए गए हैं. मेडागास्कर ने 15 दिनों का ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है.

भारत में तेल संकट से उबरने के क्या उपाय: तेल संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 जनसभाओं में लोगों से गाड़ी कम चलाने, सोना एक साल तक न खरीदने, रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खेती करने अपील की है. इसके तहत अब देश के कई मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में मंत्रियों की फ्लीट में कटौती करने की तैयारी शुरू की है. मोदी ने भी अपनी फ्लीट आधी करने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके अलावा देश में वर्क फ्रॉम होम और ऑड-इवेन सिस्टम लाने की भी तैयारी की जा रही है.

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