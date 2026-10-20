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दिल्ली: PM मोदी ने किया रावण दहन, बोले- राम के आदर्शों से विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा पूरा

पीएम मोदी ने देशवासियों से एकजुट रहने का आह्वान किया ( PM Narendra Modi X Handle )

नई दिल्ली: विजयादशमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की ओर से आयोजित रामलीला में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की आरती की. उनके पूर्वी दिल्ली आने पर स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित अन्य पदाधिकारियों ने खुशी जताई और आभार व्यक्त किया.

पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारत का कोना-कोना राममय है. गांवों से लेकर शहरों तक रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है. उन्होंने कहा कि रामलीला केवल त्योहार नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवंत रखने की परंपरा और असत्य पर सत्य की विजय में विश्वास का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम का जीवन सिखाता है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हों, सत्य और नेकी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने निषादराज को गले लगाने और माता शबरी को सम्मान देने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान राम ने दया, करुणा, प्रेम और सौहार्द के आदर्श स्थापित किए.