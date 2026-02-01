ETV Bharat / bharat

जालंधर के डेरा बल्लां में बोले पीएम मोदी- टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े मार्केट मिलेंगे, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदला

पीएम मोदी ने पंजाब दौरे में डेरा सचखंड बल्लां के हेडक्वार्टर में माथा टेका. साथ ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की घोषणा की.

PM Modi addressing the people
लोगों को संबोधित करते पीएम मोदी (PTI)
चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा सचखंड प्रमुख संत निरंजन दास के साथ संत भगत रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व के मौके पर जालंधर में डेरा सचखंड बल्लां के हेडक्वार्टर में माथा टेका. साथ ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट करने की घोषणा की.

इस अवसर पर उन्होंने कहा, “मैं पंजाब की इस मिट्टी को नमन करता हूं. आज गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पवित्र मौका है. इस पवित्र मौके पर आप सभी के बीच होने का मुझे सौभाग्य मिला है. मैं संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं. मुझे सांसद के तौर पर काशी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है. काशी के घाटों पर ही संत रविदास जी की शिक्षाएं सामने आईं. हम सभी उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं.”

पीएम ने कहा, "संत रविदास जी ने हमें जो सेवा का रास्ता दिखाया है, उससे हमें और प्रेरणा और एनर्जी मिली है. आज मैं एक और बात के लिए भी खुश हूं. कुछ समय पहले आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया था. अब आदमपुर एयरपोर्ट को गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है. मैं इन कोशिशों के लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं. गुरु रविदास जी महाराज जी ने समाज में बराबरी और समान मौकों की बात की थी."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कुछ महीने पहले, आदरणीय संत निरंजन दास जी महाराज और दूसरे संतों के आशीर्वाद से, मेरे जन्मदिन पर डेरा सच खंड बल्लान में एक प्रार्थना समारोह रखा गया था. मेरे लिए, यह कोई आम बात नहीं है, यह मेरे जीवन की एक बहुत खास घटना है. संत रविदास ने हमें जो सेवा का रास्ता दिखाया है, उससे मुझे प्रेरणा और और एनर्जी मिली है. मैं आप सभी के प्यार के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं."

उन्होंने कहा, "आज सुबह संसद में देश का बजट पेश किया गया. यह बजट गरीबों, अन्नदाताओं, युवा शक्ति और महिला शक्ति को और भी ज़्यादा मज़बूत बनाने वाला है. यह बजट गांवों को मज़बूत करने वाला है. यह बजट किसानों की आय बढ़ाने वाला है. यह बजट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है. पिछले 11 सालों में कई दवाइयां और सस्ती की गई हैं. गरीबों और बुज़ुर्गों को मुफ़्त इलाज की सुविधा दी गई है. इस बजट में इसी संवेदनशीलता के साथ दूसरे ज़रूरी फ़ैसले भी लिए गए हैं. कैंसर के इलाज को और भी सस्ता बनाने के लिए कैंसर की कई दवाइयां सस्ती की गई हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "देश की इकॉनमी में नई एनर्जी डालने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन गई है. दुनिया इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कह रही है. आज, दुनिया भर में हर जगह इसकी खूब चर्चा हो रही है. इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, 27 यूरोपियन देशों के साथ हमारा ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा. पंजाब अपने स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है. इस ट्रेड डील से पंजाब के हमारे भाई-बहनों को बहुत फायदा होगा. यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में लाखों लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं. अब, पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े मार्केट मिलेंगे.

