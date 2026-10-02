राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम गणमान्यों ने महात्मा गांधी और शास्त्रीजी को दी श्रद्धांजलि
महात्मा गांधी की आज 157वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है.
Published : October 2, 2026 at 8:44 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार 2 अक्टूबर 2026 को राजघाट पर महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान देशभर में नेताओं और नागरिकों ने गांधी जयंती मनाई और शांति, अहिंसा और स्वच्छता के उनके संदेश को याद किया. इसके साथ-साथ पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जंयती पर भी उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए.
गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि मौजूदा वैश्विक संघर्षों के बीच शांति और अहिंसा का उनका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है. राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि सभी नागरिकों की ओर से, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 157वीं जयंती—जिसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है—पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है.
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और इसमें सहानुभूति व समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक विकास के लाभों से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि यह विजन महात्मा गांधी के 'सर्वोदय' के आदर्श की भावना को दर्शाता है, जो सभी के कल्याण और उत्थान के सिद्धांत पर आधारित है. मुर्मू ने कहा कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, आइए हम अपने नैतिक आचरण और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराएं.
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu pays tribute to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat on the occasion of his birth anniversary. pic.twitter.com/lJ3OuT8DNK— ANI (@ANI) October 2, 2026
प्रधानमंत्री मोदी सुबह-सुबह राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर उनकी समाधि पर आयोजित सर्व-धर्म प्रार्थना में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट जाकर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने भी महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी.
इसके अलावा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर में राजस्थान सचिवालय में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. वहीं, गुरुग्राम में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया और लोगों से शहर को साफ-सुथरा रखने की अपील की. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम के तहत गांधी जयंती के मौके पर 'स्वच्छथॉन 2026' कार्यक्रम आयोजित किया गया.
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से लेकर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती तक देशव्यापी 30-दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया. मीडिया से बात करते हुए, रेड्डी ने नागरिकों, सरकारी और निजी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, एनजीओ (NGO) और अन्य संगठनों से स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आग्रह किया.
#WATCH | Delhi: Vice President C.P. Radhakrishnan pays tribute to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat on the occasion of his birth anniversary. pic.twitter.com/Swz0dzk14F— ANI (@ANI) October 2, 2026
रेड्डी ने कहा कि गांधी जयंती से लेकर 31 अक्टूबर को आने वाली सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती तक, लगभग 30 दिनों के लिए सभी को पूरे देश में 'स्वच्छ भारत अभियान' कार्यक्रम को अपनाना चाहिए और देश के सभी लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है. महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. उनकी जयंती पर हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है.
RAJGHAT LIVE: PM Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat I Gandhi Jayanti— ANI (@ANI) October 2, 2026
SOURCE: DD
#mahatmagandhi #rajghat #gandhijayanti #india #pmmodi #droupadimurmu #live https://t.co/gSHxAAnY5q
संयुक्त राष्ट्र द्वारा गांधीजी की विचारधारा से जुड़े अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए इस दिन को तय किए जाने के बाद, 2 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है. भारत 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती भी मना रहा है. 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे शास्त्री ने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया. उन्हें 'जय जवान, जय किसान' के नारे और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके योगदान के साथ-साथ आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए याद किया जाता है.
पढ़ें: गांधी जयंती विशेष: तीस जनवरी मार्ग पर आज भी जिंदा है महात्मा गांधी का आखिरी सफर