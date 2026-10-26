प्रधानमंत्री मोदी ने 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच में हिस्सा लिया, विदेशी प्रतिनिधियों से की बात
लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं.
Published : October 26, 2026 at 1:04 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच में हिस्सा लिया और नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में विदेशी प्रतिनिधियों से बातचीत की.
आज दिन में शुरू हुए इस फोरम में ब्रिक्स सदस्य और पार्टनर देशों के संसदीय नेता एक साथ आए ताकि संसदीय सहयोग को मजबूत करने और लोगों पर केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा सके. इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य और पार्टनर देशों के प्रेसाइडिंग ऑफिसर और संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राज्य विधानसभाओं के प्रेसाइडिंग ऑफिसर, संसद सदस्य और दूसरे बड़े लोग शामिल होते हैं.
VIDEO | Delhi: Parliament is all set to host the 12th BRICS Parliamentary Forum under the theme 'Fostering Parliaments for people-centric development', with Prime Minister Narendra Modi slated to meet leaders of visiting delegations. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिडला ने मीटिंग की अध्यक्षता की और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इसमें शामिल देशों के बीच बातचीत, आपसी सम्मान और सहयोग के महत्व पर जोर दिया. अपने उद्घाटन भाषण में बिडला ने डेलीगेट्स का स्वागत किया और कहा, 'इस मौके पर भारत में ब्रिक्स सदस्य देशों के संसदीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आना और एक संयुक्त प्रतिबद्धता साझा करना, अपने आप में एक खास अनुभव होगा.
VIDEO | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla met with Parliamentary Presiding Officers and delegates from BRICS Member and Partner Countries during the 12th BRICS Parliamentary Forum 2026, strengthening dialogue, mutual understanding and parliamentary cooperation. (Source: Third Party) #BRICS2026 #BRICSParliamentaryForum (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय जुड़ाव के महत्व पर जोर देते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा, 'भारत में ब्रिक्स संसदीय सहयोग की मौजूदगी बातचीत, आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्य में हमारे साझा भरोसे के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है.
स्पीकर बिडला ने बताया कि ब्रिक्स संसदीय मंच इस साल अपनी 20वीं सालगिरह मना रहा है और कहा कि यह संगठन 'तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही 'वैश्विक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी बढ़ रही है.'
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi participates in 12th BRICS Parliamentary Forum. (Source: Narendra Modi YT) #BRICS2026 #BRICSParliamentaryForum (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/YizidGRV5i— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया के लगभग एक-तिहाई हिस्से में फैले हुए हैं, और वैश्विक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनका बड़ा हिस्सा है. उन्होंने कहा, 'यह हमारी मिली-जुली ताकत और वैश्विक जिम्मेदारी को दिखाता है.'
उन्होंने कहा, 'ब्रिक्स देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक मूल्यों और मानवता के प्रति हमारी साझा ज़िम्मेदारी हमें एक साथ बांधती है.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 'नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स समिट में संयुक्त बयान को एकमत से अपनाना एक बड़ी उपलब्धि है.
VIDEO | Delhi: "BRICS countries comprise half of the world's population," says Lok Sabha Speaker Om Birla at the 12th BRICS Parliamentary Forum. (Source: Sansad TV YouTube) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/0IBK7ntutZ— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
इसके लिए मैं सभी ब्रिक्स सदस्य देशों का शुक्रिया अदा करता हूं.' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देशों के बीच आपसी समझ और भरोसा बढ़ाने, इंटरनेशनल तनाव कम करने और शांतिपूर्ण तरीकों से ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने में पार्लियामेंट अहम भूमिका निभा सकती हैं.'
उन्होंने कहा, 'संसदीय आपसी समझ और भरोसा मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय तनाव कम करने और वैश्विक चुनौतियों का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने में खास भूमिका निभा सकती है.' लोकसभा स्पीकर ने ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाने और इंटरनेशनल मामलों पर चर्चा में इसके असर को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स की क्षमता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, 'ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनने की क्षमता है. हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे लक्ष्य सिर्फ चर्चा तक ही सीमित न रहें, बल्कि प्रैक्टिकल और हासिल करने लायक भी हों.'
VIDEO | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla at the 12th BRICS Parliamentary Forum says, "The world is grappling with wars and economic instability; dialogue and diplomacy are important in such times." (Source: Sansad TV YouTube) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026