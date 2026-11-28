परिसीमन बिल पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो- बोले- 'नारी शक्ति से किया वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध'
पीएम मोदी ने परिसीमन बिल को लेकर एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PTI)
Published : November 28, 2026 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को परिसीमन बिल को लेकर एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया. इसमें उन्होंने कहा हमने अपनी ‘नारी शक्ति'’ से एक वादा किया था और उसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि ‘नारी शक्ति’ को सशक्त बनाने का हमारा संकल्प अडिग है. साथ ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिलाने की लड़ाई दशकों से जारी है और मैं उन लोगों में से हूं जो इसे साकार करने की कोशिश कर रहे हैं.
We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026
(अपडेट जारी)