ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, ‘ॐकार मंत्र’ जाप व स्वाभिमान पर्व समारोह में भी हुए शामिल

पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए.

PM Modi participating in Omkar Mantra
पीएम मोदी ॐकार मंत्र में भाग लेते हुए (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वेरावल (गुजरात) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने तीन-दिवसीय गुजरात दौरे के तहत सोमनाथ पहुंचे. पीएम ने के सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. पीएम ने सोमनाथ मंदिर में ‘ॐकार मंत्र’ के जाप में भी भाग लिया.

इस दौरान उन्होंने प्राचीन तीर्थस्थल पर 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' समारोह के तहत आयोजित अनुष्ठानों में भाग भी लिया.

पीएम मोदी ने इस मौके पर भव्य ड्रोन शो भी देखा, जिसमें कई विषयों पर आधारित आकृतियों के जरिए भगवान शिव और शिवलिंग की विशाल छवियां बनाई गईं. इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर का एक शानदार 3डी डिपिक्शन भी किया गया.

पीएम यहां 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' एवं राजकोट में ‘वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन’ सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गिर सोमनाथ जिले के वेरावल कस्बे के निकट स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिर के पास हेलीपैड पर स्वागत किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं, जो हमारी सभ्यतागत साहस का गौरवशाली प्रतीक है. यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हो रही है.’’

उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर 1026 में आक्रमणकारियों ने हमला किया था और इस साल हमले के एक हजार वर्ष पूरे हुए हैं. हेलीपैड से पीएम मोदी अपने काफिले के साथ मंदिर के पास स्थित वीवीआईपी सर्किट हाउस पहुंचे. इस दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहरी श्रद्धालु मोदी का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे.

बता दें कि ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा. महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, जिसके एक हजार वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

ये भी पढ़ें- स्वाभिमान पर्व के लिए पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय सोमनाथ दौरा, 'ॐ' जाप में होंगे शामिल

TAGGED:

SOMNATH SWABHIMAN PARV
1000 YEARS SOMNATH TEMPLE
VIBRANT GUJARAT REGIONAL CONFERENCE
MAHMUD OF GHAZNI INVASION
PM MODI SOMNATH VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.