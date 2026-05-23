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43 साल बाद...नॉर्वे में पीएम मोदी; 48 घंटे में 10 लाख नौकरी की डील, समंदर से अंतरिक्ष तक दोनों देश मिलकर करेंगे काम

पहाड़ों पर टनल-हाईवे निर्माण के लिए नॉर्वे आधुनिक तकनीक देगा, सुरंग ढहने का नहीं होगा खतरा. नॉर्वे के निवेश से मिलेगा 10 लाख को रोजगार.

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Etv Bharat (Photo Credit; PM Modi X)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 11:07 AM IST

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Updated : May 23, 2026 at 11:53 AM IST

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PM Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिवसीय नॉर्वे यात्रा में समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक वैश्विक समाधान तलाशने का नया ब्लू प्रिंट तैयार किया. नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ ग्रीन रणनीतिक साझेदारी (Green Strategic Partnership) के तहत क्लीन एनर्जी, जलवायु, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और आर्कटिक रिसर्च में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है. कुल मिलाकर भारत और नॉर्वे के बीच 12 समझौते हुए जो इन सेक्टर्स को नई रफ्तार देंगे.

भारत-नॉर्वे के बीच हुए ये 12 समझौते

  • ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
  • इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में नॉर्वे शामिल
  • नॉर-शिपिंग 2027 में भारत बनाएगा अपना पवेलियन
  • अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक समझौता
  • डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की शुरुआत
  • हेल्थ सेक्टर में सहयोग करेगा नॉर्वे
  • टनल निर्माण और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई तकनीक देगा नॉर्वे
  • भारत-नॉर्वे के बीच साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का होगा एक्सचेंज
  • CSIR और SINTEF के बीच बड़ी पार्टनरशिप
  • महासागरीय ऊर्जा पर विशेष फोकस
  • एजुकेशन और रिसर्च के लिए 'ग्रीन ट्रांजिशन' फंड्स
  • बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जियोसाइंटिफिक सपोर्ट

नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और भारत के कौशल का होगा मिलन: भारत और नॉर्वे ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए एक 'ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' की शुरुआत की है. इसके जरिए नॉर्वे की हाई टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्किल मिलकर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण संरक्षण पर काम करेंगी. भारत और नॉर्वे के बीच 'हरित रणनीतिक साझेदारी' (Green Strategic Partnership) जलवायु परिवर्तन से निपटने, स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार और ब्लू इकोनॉमी (समुद्री अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता है.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-1
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-1 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

नॉर्वे की ओर से यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन (EFTA) समझौते के माध्यम से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर (लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए) का निवेश करने और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए नॉर्वे कार्बन कैप्चर (CCUS), हाइड्रोजन और पवन ऊर्जा (Wind Energy) के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग करेगा. साथ ही कम उत्सर्जन वाले जहाजों के निर्माण और समुद्री मार्ग के विकास पर भी जोर रहेगा. भारत और नॉर्वे मिलकर आर्कटिक और अंटार्कटिक वैज्ञानिक शोध (जैसे 'हिमाद्री' स्टेशन) करेंगे.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-2
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-2 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

समुद्री सुरक्षा मजबूत करने को नॉर्वे इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में शामिल: पीएम मोदी के दौरे में समुद्री सुरक्षा को लेकर भी समझौता हुआ. नॉर्वे आधिकारिक तौर पर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' (IPOI) में शामिल हो गया है. नॉर्वे के IPOI में शामिल होने से हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त, खुले और समृद्ध व्यापारिक मार्गों को बढ़ावा मिलेगा.

दरअसल, भारत और नॉर्वे दो प्रमुख समुद्री राष्ट्र हैं. इस नाते, दोनों देश समुद्री अर्थव्यवस्था (Marine Economy) और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे. नॉर्वे हरित शिपिंग (Green Shipping), स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत का सहयोग करेगा. साथ ही नॉर्वे और भारत 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के देशों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) परियोजनाओं के जरिए मानव विकास को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-3
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-3 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

नॉर-शिपिंग 2027' में भारत बनाएगा अपना पवेलियन: 'नॉर-शिपिंग 2027' में भारत अपनी समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का वैश्विक स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है. इसके लिए आयोजन में भारत "इंडिया पवेलियन" स्थापित करेगा. इस पवेलियन के जरिए भारत ब्लू इकोनॉमी, जहाज पुनर्चक्रण (ship recycling) और नाविक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में नॉर्वे की उन्नत तकनीक और पूंजी का उपयोग करेगा.

यह आयोजन भारत को ग्रीन शिपिंग, जहाज निर्माण (Shipbuilding) और आधुनिक बंदरगाहों के क्षेत्र में भारी निवेश और वैश्विक सहयोग आकर्षित करने में भी मदद करेगा. नॉर्वे के साथ हुए समझौते के तहत भारत अपने 'अमृत काल विजन 2047' को ध्यान में रखते हुए जहाज निर्माण (shipbuilding) और हरित शिपिंग तकनीकों (green shipping) का विस्तार कर रहा है. मौजूदा समय में नॉर्वे के लगभग 10% जहाज भारत में बनाए जाते हैं. इसे अगले 5 साल में 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-4
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-4 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

ISRO और नॉर्वे स्पेस एजेंसी मिलकर करेंगी काम: ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोरे के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है. इसके तहत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और खोज के लिए दोनों देशों की स्पेस एजेंसियां मिलकर काम करेंगी. इसरो (ISRO) और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ेगा और स्पेस सेक्टर में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे. इसका उद्देश्य सैटेलाइट तकनीक, पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation) और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में सहयोग करना है. इसके जरिए दोनों देशों के वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र (eco-systems) की रक्षा करने और मानव भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-5
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-5 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

भारत और नॉर्वे के बीच हुए डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप: डिजिटल इंडिया मिशन को गति देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की है. पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPG) का उपयोग करके ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में मानव विकास परियोजनाओं का समर्थन करेंगे. स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देश उच्च-तकनीकी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर सहयोग करेंगे.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-6
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-6 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

हेल्थ सेक्टर में सहयोग करेगा नॉर्वे: पीएम मोदी और जोनास गहर स्टोरे ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत व नॉर्वे के आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते का उद्देश्य मेडिकल और रिसर्च संस्थानों के बीच ज्ञान, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान को एक दूसरे के साथ शेयर करना है. इससे भारत के मेडिकल संस्थानों को नॉर्वे की रिसर्च का सीधा लाभ मिल सकेगा. दोनों देश चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे. साथ ही संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-7
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-7 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

तो सुरंग ढहने, हाईवे दरकने की नहीं होंगी घटनाएं: भारत के पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में सुरक्षित टनल निर्माण, ढलान स्थिरता (स्लोप स्टेबिलिटी) और सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए नॉर्वे अपनी विश्व प्रसिद्ध जियोटेक्निकल विशेषज्ञता देगा. इससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परियोजनाओं को बहुत मदद मिलेगी. इस समझौते के तहत नॉर्वे अपनी उन्नत तकनीक के जरिए कठिन पर्वतीय और रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षित सड़कें और सुरंगें बनाने में भारत की मदद करेगा. दरअसल, नॉर्वे टनल निर्माण के मामले में दुनिया में नंबर वन है.

नॉर्वे में समुद्र के नीचे लगभग 2 अरब डॉलर की लागत वाली 'रोगफास्ट' (Rogfast) जैसी मेगा-टनल बनाई जा रही है. इस उन्नत तकनीक के उपयोग से भारत के पहाड़ी इलाकों में भू-स्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी. यानी टनल धंसने, हाईवे दरकने की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा. हालांकि, पहले से ही उत्तराखंड की चार धाम रेलवे परियोजना के तहत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में नॉर्वे की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. अब इस समझौते के बाद इसमें और तेजी आएगी.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-8
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-8 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

भारत-नॉर्वे के बीच साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का होगा एक्सचेंज: भारत और नॉर्वे के बीच क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन और हेल्थकेयर के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. इसके तहत दोनों देशों के वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों के ज्ञान का आदान-प्रदान किया जाएगा. सीएसआईआर (CSIR) और नॉर्वे अनुसंधान परिषद (RCN) के बीच हुए इस समझौतों के तहत जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा, महासागर विज्ञान और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा. इसका उद्देश्य 'ग्रीन शिफ्ट' को गति देना, अपतटीय पवन (offshore wind) ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और सतत विकास से जुड़ी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है. पीआईबी के अनुसार, दोनों देशों के बीच इस समझौते से शोधार्थियों को एक-दूसरे के उन्नत स्टार्टअप और तकनीकी इकोसिस्टम का लाभ मिलेगा.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-9
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-9 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

CSIR और SINTEF के बीच बड़ी पार्टनरशिप: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का नॉर्वे के प्रमुख अनुसंधान संगठन SINTEF के साथ एक प्रमुख समझौता हुआ है. इससे हरित ऊर्जा, अपतटीय पवन (ऑफशोर विंड) और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को गति मिलेगी. ये दोनों संस्थाएं बायो-बेस्ड मैटेरियल्स, ओशन्स एनर्जी और कार्बन कैप्चर तकनीकों पर मिलकर काम करेंगी.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-10
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-10 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

क्या है स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, भारत को इसका कैसे मिलेगा लाभ: भारत और नॉर्वे के बीच स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट भी हुआ है. इसके तहत भारत के विशाल तटीय क्षेत्रों में ऑफशोर विंड और वेव एनर्जी जैसी तकनीकों को विकसित करने का काम किया जाएगा. इससे भारत को नए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिलेंगे. पीआईबी के अनुसार भारत और नॉर्वे महासागरीय ऊर्जा (विशेषकर अपतटीय पवन और तरंग ऊर्जा) के क्षेत्र में अपने संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत मजबूत कर रहे हैं. इस सहयोग का उद्देश्य भारत की विशाल तटरेखा का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-11
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-11 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

एजुकेशन और रिसर्च के लिए दिया जाएगा 'ग्रीन ट्रांजिशन' फंड: भारत और नॉर्वे के बीच उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 'साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन फॉर द ग्रीन ट्रांजिशन' समझौता हुआ है. CSIR और रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे (RCN) के बीच हुए समझौते के तहत अनुसंधान (R&D) प्रोजेक्ट्स, क्षमता निर्माण और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के लिए फंडिंग की जाएगी.

हरित नवाचार और अनुसंधान को गति देने के लिए सीएसआईआर की ओर से लगभग 3.41 करोड़ रुपए की विशेष फंडिंग की जाएगी. CSIR, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च (AcSIR) और नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (NTNU) के छात्रों और फैकल्टी को एक दूसरे के देश जाकर पढ़ने और साझा प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.

पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-12
पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, समझौता नंबर-12 (Photo Credit; Randhir Jaiswal X)

बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जियोसाइंटिफिक सपोर्ट: हैदराबाद स्थित CSIR-राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) और नॉर्वे की 'एमराल्ड जियोमॉडलिंग एएस' के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. जो भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे, हाई-वे, डैम्स के लिए एडवांस जियोसाइंटिफिक और मैपिंग सपोर्ट देंगे. इससे निर्माण की लागत तो कम होगी ही, जोखिम भी कम होगा. क्योंकि, इन प्रोजेक्ट्स में नॉर्वे की उन्नत तकनीकों का सहयोग मिलेगा.

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Last Updated : May 23, 2026 at 11:53 AM IST

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