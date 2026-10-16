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भारतीय मूल की नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने क्यों नहीं दी बधाई? जानिए कूटनीतिक वजह

नवी पिल्लई 2007 में तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास बटलागुंडू में अपने पुश्तैनी घर के दौरे के दौरान रिश्तेदारों के साथ. ( PTI )

नई दिल्ली: किसी भी देश के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना गर्व का क्षण होता है. इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय मूल की प्रख्यात न्यायविद और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त नवानेथम (नवी) पिल्लई को मिला है. उनके सम्मान पर भारत सरकार की तरफ से कोई आधाकारिक बधाई संदेश नहीं दिया गया है. सरकार की इस चुप्पी पर सियासी घमासान मचा है. बता दें कि नवी पिल्लई तमिल मूल की एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं.

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार की इस कथित चुप्पी को "ओछा और संकीर्ण मानसिकता" वाला बताया. उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलती है, तो भारत को उस पर गर्व होना चाहिए.