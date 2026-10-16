भारतीय मूल की नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने क्यों नहीं दी बधाई? जानिए कूटनीतिक वजह
भारतीय मूल की नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर सरकार की चुप्पी पर सियासी बवाल. सौरभ शुक्ला और गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली: किसी भी देश के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना गर्व का क्षण होता है. इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय मूल की प्रख्यात न्यायविद और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त नवानेथम (नवी) पिल्लई को मिला है. उनके सम्मान पर भारत सरकार की तरफ से कोई आधाकारिक बधाई संदेश नहीं दिया गया है. सरकार की इस चुप्पी पर सियासी घमासान मचा है. बता दें कि नवी पिल्लई तमिल मूल की एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं.
तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार की इस कथित चुप्पी को "ओछा और संकीर्ण मानसिकता" वाला बताया. उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलती है, तो भारत को उस पर गर्व होना चाहिए.
कांग्रेस सांसद कार्ती पी. चिदंबरम ने भी इस सम्मान का स्वागत किया. वहीं, सीपीआई (CPI) के महासचिव डी. राजा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवी पिल्लई को बधाई देने का आग्रह किया और कहा कि पूरे देश को इस उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए.
जहां एक तरफ राजनीतिक नेता सरकार के इस रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं राजनयिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुप्पी के पीछे भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं और अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलताएं मुख्य वजह हो सकती हैं.
इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने के लिए जब 'ईटीवी भारत' (ETV Bharat) ने शशि थरूर से संपर्क किया, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी- "मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं जानता था और न ही मैंने उनके साथ काम किया है. लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हलकों में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, और हम सभी को उन पर गर्व है."
जब थरूर से पूछा गया कि प्रधानमंत्री आमतौर पर अतीत में कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस घोषणा पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है.
उन्होंने कहा, "यह निराशाजनक है. मैंने तो यह मान लिया था कि सरकार ने उन्हें बधाई दे दी होगी. मेरा मानना है कि यह गर्व का एक बुनियादी मामला है कि जब भी भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है, तो हमें अपनी बधाई और गर्व व्यक्त करना चाहिए. हमने ऐसा तब भी किया है जब भारतीय मूल के अन्य लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीते हैं, भले ही उनके पास मौजूदा पासपोर्ट किसी भी देश का हो. अगर यह सच है कि हमारी सरकार चुप है, तो यह ओछा और संकीर्ण मानसिकता वाला व्यवहार है."
इस बीच, शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ती पी. चिदंबरम ने इस सम्मान का स्वागत करते हुए इसे एक अथक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में नवी पिल्लई की जीवन भर की सेवा के लिए एक सच्चा सम्मान बताया. उन्होंने इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि तमिल भारतीय विरासत के किसी व्यक्ति को यह वैश्विक सम्मान मिला है.
जब भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया, तो चिदंबरम ने कहा कि यह सवाल सीधे सरकार से ही पूछा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के पीछे कुछ खास वजहें हो सकती हैं, जिन्हें केवल सरकार ही स्पष्ट कर सकती है.
'ईटीवी भारत' से बात करते हुए सीपीआई (CPI) के महासचिव और पूर्व सांसद डी. राजा ने कहा, "मैं नवानेथम नवी पिल्लई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. पूर्व में अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैंने उनसे मुलाकात भी की थी. यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनके पूर्वज तमिलनाडु से हैं. पूरे देश को उन्हें बधाई देनी चाहिए थी. नरेंद्र मोदी द्वारा बधाई संदेश जारी न करना उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते, उन्हें बधाई संदेश जरूर देना चाहिए."
गौरतलब है कि साल 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी ने कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को उनके संयुक्त नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर तुरंत बधाई दी थी.
क्या बधाई संदेश जारी करने के लिए प्रोटोकॉल होता है?
इस तरह के मामलों में राजनयिक प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, यह समझने के लिए 'ईटीवी भारत' ने पूर्व भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी अशोक सज्जनहार से बात की, जिन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक राजनयिक सेवा में काम किया है. उन्होंने कहा कि नवी पिल्लई के नोबेल शांति पुरस्कार पर बधाई संदेश जारी न करने के भारत के फैसले को उसकी विदेश नीति के दृष्टिकोण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
उनके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करता है, या तटस्थ रहता है, तो सरकार आमतौर पर औपचारिक रूप से या अधिक गर्मजोशी के साथ अपनी शुभकामनाएं देती है. लेकिन अगर किसी के विचार भारत के हितों के अनुकूल नहीं हैं, तो सरकार चुप रहना चुन सकती है.
वर्तमान मामले में, बधाई संदेश का न होना इस बात का संकेत है कि भारत इस मामले को एक 'तटस्थ मामले' के रूप में देख रहा है. भले ही नवी पिल्लई के पूर्वज तमिलनाडु से हैं, लेकिन भारत जरूरी नहीं कि उन्हें गले लगाए या उन्हें पूरी तरह से अपने लोगों में से एक के रूप में अपनाए.
अशोक सज्जनहार ने बताया कि ऐसे मामलों में विदेश मंत्रालय (MEA) ही शुरुआत करने वाला मुख्य मंत्रालय होता है. यह मंत्रालय पूरे मुद्दे की बारीकी से जांच करता है, इसके नफ़े-नुकसान पर विचार करता है, और फिर सलाह देता है कि बधाई संदेश भेजा जाना चाहिए या नहीं, इसका स्वरूप क्या होना चाहिए और इसमें कितनी गर्मजोशी या उत्साह दिखाया जाना चाहिए. इसके बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) इस सिफारिश को मंजूरी देने पर अंतिम निर्णय लेता है.
पिल्लई के मामले में उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे एक बड़ा कारण हो सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि उन्होंने सीएए (CAA) या एनआरसी (NRC) जैसे मामलों पर भारत की कोई सीधी आलोचना की हो.
सज्जनहार ने आगे जोड़ा कि कश्मीर, अनुच्छेद 370 और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ मतभेद रहे हैं, लेकिन वे समय-समय पर सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दे हैं और उन्हें सीधे तौर पर इस मौजूदा मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भारत ने बधाई संदेश नहीं भेजा है, तो यह दर्शाता है कि सरकार ने इस सम्मान को खुलकर अपनाने के बजाय एक तटस्थ रुख बनाए रखने का फैसला किया है.
इसे भी पढ़ेंः