ETV Bharat / bharat

ईरान संकट पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बयान, बोले- संवाद जरूरी

पीएम मोदी ( ANI/Getty Image )

नई दिल्ली : ईरान में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पर अपना बयान दिया है. उन्होंने संबंधित पक्षों से शांति की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा कि वह संवाद और कूटनीति के पक्षधर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "विश्व में जारी कई तनावों पर भारत का रुख स्पष्ट है. हमने हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतांत्रिक देश एक साथ खड़े होते हैं, तो शांति की आवाज और भी मजबूत हो जाती है. पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है. भारत सभी विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है. हम इस क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे." प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है. उन्होंने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और हालिया घटनाक्रम को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया. बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया.