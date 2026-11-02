अमित शाह को गृह मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, संजय राउत की पीएम मोदी से मांग
संजय राउत ने कहा कि अगर देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, तो गृह मंत्री जिम्मेदार हैं. इसलिए, उन्हें पद से हटा देना चाहिए.
Published : November 2, 2026 at 1:51 PM IST
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. यह बताते हुए कि बांग्लादेश की आबादी 13.5 करोड़ है, राउत ने एक तीखा सवाल पूछा: अगर उनमें से 3.5 करोड़ लोग भारत में घुस आए हैं, तो अमित शाह पिछले 7 वर्षों से देश के गृह मंत्री के तौर पर क्या कर रहे थे? राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की.
इस बीच, 'INDIA' गठबंधन के घटक दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी को चीन से फंडिंग मिल रही है.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, संजय राउत ने कहा कि चीन कांग्रेस को फंडिंग कर रहा है या नहीं, इसकी जांच बाद में की जा सकती है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की मौजूदा घुसपैठ के बारे में क्या किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चीन मेघालय की ओर भी बढ़ रहा है और नेपाल में अपना असर बढ़ा रहा है.
राउत ने सरकार से इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की, और चीनी घुसपैठ पर चुप रहने के लिए "फंडिंग" के आरोपों पर ध्यान देने के लिए उनकी आलोचना की. उन्होंने आगे सरकार को चुनौती दी कि वह जांच करे कि 'उन्हें' कौन फंडिंग कर रहा है.
संजय राउत ने कहा, "अगर देश में 3.5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं, तो इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं. इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटा देना चाहिए."
1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली के बारे में, राउत ने अपना समर्थन जताया, और "दमनकारी सरकार" को हटाने को मुख्य मकसद बताया. उन्होंने कहा, "यह रैली सिर्फ एक जमावड़ा नहीं थी; यह बदलाव और संघर्ष का प्रतीक थी— लोकतंत्र को बचाने और वोटों की चोरी रोकने की लड़ाई."
लोकतंत्र को बचाना मुख्य मुद्दा
उन्होंने कहा कि 1974 में, जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता से रामलीला मैदान में इकट्ठा होने की अपील की थी. दावा किया गया कि हाल की रैली तब से अपनी तरह की सबसे बड़ी रैली थी. राउत ने कहा कि उस समय का मुख्य मुद्दा—लोकतंत्र को बचाना और एक दमनकारी सरकार को हटाना—आज भी मुख्य मुद्दा बना हुआ है.
राउत ने चेतावनी दी कि रामलीला मैदान की रैली ने एक स्पष्ट संदेश दिया: मोदी, शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. उन्होंने उन्हें अपने मौजूदा रास्ते पर चलते रहने के खिलाफ चेतावनी दी.
इस बात की अटकलों पर कि क्या मोदी जा सकते हैं यानी सत्ता छोड़ सकते हैं, राउत ने कहा कि मोदी जरूर रहेंगे—लेकिन वह तिहाड़ जेल के आसपास ही रहेंगे.
रविवार को इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े चुनावी धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई. राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक में शामिल विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.
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