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अमित शाह को गृह मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, संजय राउत की पीएम मोदी से मांग

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ( ANI )

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. यह बताते हुए कि बांग्लादेश की आबादी 13.5 करोड़ है, राउत ने एक तीखा सवाल पूछा: अगर उनमें से 3.5 करोड़ लोग भारत में घुस आए हैं, तो अमित शाह पिछले 7 वर्षों से देश के गृह मंत्री के तौर पर क्या कर रहे थे? राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की.

इस बीच, 'INDIA' गठबंधन के घटक दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी को चीन से फंडिंग मिल रही है.