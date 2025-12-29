ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने 'मन की बात' में किया था जिस पार्वती गिरी का जिक्र, जानें- क्या थी उनकी कहानी

पार्वती गिरी की प्रतिमा. ( ETV Bharat )

बड़गढ़ (ओडिशा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2025 को प्रसारित 'मन की बात' के 129वें एपिसोड में ओडिशा की स्वतंत्रा सेनानी पार्वती गिरी के त्याग और सेवा को याद किया. PM मोदी ने कहा, "पार्वती गिरी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आदर्श हैं. आज़ादी की लड़ाई में शामिल कई वीरों को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. ओडिशा की पार्वती गिरी उन्हीं में से एक हैं." पीएम मोदी ने कहा कि पार्वती गिरी आज़ादी के बाद उन्होंने अपना जीवन आदिवासी कल्याण और सामाजिक सेवा को समर्पित कर दिया. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अगले साल जनवरी में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी. पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद परबती गिरी चर्चा में आ गयीं. आइए जानते हैं- कौन थीं पार्वती गिरी. बचपन में ही आज़ादी का जज़्बा जिस दौर में लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल माना जाता था, उसी समय ओडिशा की पार्वती गिरी ने महज़ 12 साल की उम्र में घर छोड़कर आज़ादी की लड़ाई का रास्ता चुना. 16 साल की उम्र में वे 'भारत छोड़ो आंदोलन' से जुड़ीं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया. ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पार्वती गिरी का नाम साहस, त्याग और सेवा की मिसाल के रूप में दर्ज है. 'ओडिशा की मदर टेरेसा' के नाम से मशहूर बड़गढ़ जिले के एक ग्रामीण इलाके से निकलकर परबती गिरी ने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि आज़ादी के बाद भी अपना पूरा जीवन सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों के उत्थान को समर्पित कर दिया. उनके इसी योगदान के कारण उन्हें 'ओडिशा की मदर टेरेसा' और लोग प्यार से 'मां गांधी' व 'बड़ा मां' कहने लगे. पार्वती गिरी. (फाइल) (ETV Bharat) जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि पार्वती गिरी का जन्म 19 जनवरी 1926 को ओडिशा के बड़गढ़ जिले के बिजेपुर ब्लॉक स्थित समलेईपाड़ा गांव में हुआ. वे धनंजय गिरी और श्रीमती देवी की बेटी थीं. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली परबती दो बहनों में छोटी थीं. उस समय देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था. गांधीजी के विचारों से बनी जीवन की दिशा मालती चौधुरी, रामादेवी और कस्तूरबा गांधी से प्रेरित होकर पार्वती गिरी कम उम्र में ही सभाओं में जाने लगीं और लोगों को आंदोलन से जोड़ने लगीं. बाद में महात्मा गांधी के संपर्क में आकर उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया. स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दो साल की जेल की सजा भी सुनाई.