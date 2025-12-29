ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने 'मन की बात' में किया था जिस पार्वती गिरी का जिक्र, जानें- क्या थी उनकी कहानी

ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पार्वती गिरी का नाम साहस, त्याग और सेवा की मिसाल के रूप में दर्ज है.

Parvati Giri
पार्वती गिरी की प्रतिमा. (ETV Bharat)
Published : December 29, 2025 at 8:13 PM IST

बड़गढ़ (ओडिशा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2025 को प्रसारित 'मन की बात' के 129वें एपिसोड में ओडिशा की स्वतंत्रा सेनानी पार्वती गिरी के त्याग और सेवा को याद किया. PM मोदी ने कहा, "पार्वती गिरी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आदर्श हैं. आज़ादी की लड़ाई में शामिल कई वीरों को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. ओडिशा की पार्वती गिरी उन्हीं में से एक हैं."

पीएम मोदी ने कहा कि पार्वती गिरी आज़ादी के बाद उन्होंने अपना जीवन आदिवासी कल्याण और सामाजिक सेवा को समर्पित कर दिया. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अगले साल जनवरी में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी. पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद परबती गिरी चर्चा में आ गयीं. आइए जानते हैं- कौन थीं पार्वती गिरी.

बचपन में ही आज़ादी का जज़्बा

जिस दौर में लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल माना जाता था, उसी समय ओडिशा की पार्वती गिरी ने महज़ 12 साल की उम्र में घर छोड़कर आज़ादी की लड़ाई का रास्ता चुना. 16 साल की उम्र में वे 'भारत छोड़ो आंदोलन' से जुड़ीं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया. ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पार्वती गिरी का नाम साहस, त्याग और सेवा की मिसाल के रूप में दर्ज है.

'ओडिशा की मदर टेरेसा' के नाम से मशहूर

बड़गढ़ जिले के एक ग्रामीण इलाके से निकलकर परबती गिरी ने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि आज़ादी के बाद भी अपना पूरा जीवन सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों के उत्थान को समर्पित कर दिया. उनके इसी योगदान के कारण उन्हें 'ओडिशा की मदर टेरेसा' और लोग प्यार से 'मां गांधी' व 'बड़ा मां' कहने लगे.

Parvati Giri
पार्वती गिरी. (फाइल) (ETV Bharat)

जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

पार्वती गिरी का जन्म 19 जनवरी 1926 को ओडिशा के बड़गढ़ जिले के बिजेपुर ब्लॉक स्थित समलेईपाड़ा गांव में हुआ. वे धनंजय गिरी और श्रीमती देवी की बेटी थीं. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली परबती दो बहनों में छोटी थीं. उस समय देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था.

गांधीजी के विचारों से बनी जीवन की दिशा

मालती चौधुरी, रामादेवी और कस्तूरबा गांधी से प्रेरित होकर पार्वती गिरी कम उम्र में ही सभाओं में जाने लगीं और लोगों को आंदोलन से जोड़ने लगीं. बाद में महात्मा गांधी के संपर्क में आकर उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया. स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दो साल की जेल की सजा भी सुनाई.

दलित, गरीब और महिलाओं के लिए संघर्ष

पार्वती गिरी ने दलितों, मजदूरों और गरीब वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम किया. उनका मानना था कि जब तक महिलाएं जागरूक और आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता. उन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, नशामुक्ति और महिला सशक्तिकरण को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाए.

Parvati Giri
पुरस्कार लेतीं पार्वती गिरी. (फाइल) (ETV Bharat)

अकाल में बच्चों के लिए बनी सहारा

1974-75 के भयानक अकाल के दौरान जब कई परिवार अपने बच्चों को बेचने को मजबूर हो गए, तब पार्वती गिरी ने पैकमाल (बड़गढ़) में 'कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन' नाम से अनाथालय की स्थापना की. यहां सैकड़ों बेसहारा बच्चों को आश्रय मिला. बाद में उन्होंने बलांगीर में 'परबती गिरी बाल निकेतन' और संबलपुर में 'डॉ. आइजैक संत्रा बाल निकेतन' की भी शुरुआत की, जो आज भी संचालित हैं.

आज़ादी के बाद भी जारी रहा सेवा कार्य

स्वतंत्रता के बाद भी पार्वती गिरी का सामाजिक संघर्ष थमा नहीं. इस दौरान उनके संपर्क तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी बने. महिला अधिकार, सामाजिक समानता और गरीबों के कल्याण पर उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली.

शोषणमुक्त समाज का सपना

पार्वती गिरी का जीवन लक्ष्य था- शोषणमुक्त समाज का निर्माण, महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार दिलाना तथा गरीबी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष. उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और परिवार की सहमति से खुद को पूरी तरह समाज सेवा को समर्पित कर दिया. 17 अगस्त 1995 को संबलपुर के बुर्ला मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

लोगों के दिलों में आज भी जिंदा

पार्वती गिरी की सादगी, स्पष्ट विचार और ईमानदार कार्यशैली के कारण आज भी बिजेपुर ब्लॉक और समलेईपाड़ा गांव में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है. गांववालों का कहना है कि किसी भी समस्या में सबसे पहले परबती गिरी की याद आती है.

परिवार ने जताया गर्व

उनकी पोती निहारिका गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' में दादी का जिक्र किया जाना पूरे परिवार और ओडिशा के लिए गर्व की बात है. वहीं, पोते निर्मल गिरी ने बताया कि परबती गिरी कई बार जेल गईं, नशामुक्ति और महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन किए और आज़ादी के बाद भी लगातार समाज सेवा में जुटी रहीं.

सम्मान और यादें

पार्वती गिरी को उनके सामाजिक योगदान के लिए कई सम्मान मिले. 1998 में संबलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी. 2016 में ओडिशा सरकार ने उनके नाम पर 'परबती गिरी सिंचाई परियोजना' को मंजूरी दी. आज भी परबती गिरी का जीवन युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा बना हुआ है.

