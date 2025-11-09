ETV Bharat / bharat

धामी की 'पिच' पर 'बैटिंग' करते दिखे पीएम मोदी, डेमोग्राफिक चेंज मुद्दे से लेकर धर्मांतरण कानून पर थपथपाई पीठ

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पीएम मोदी का संबोधन, डेमोग्राफिक चेंज, यूसीसी और धर्मांतरण कानून का किया जिक्र

PM MODI UTTARAKHAND VISIT
पीएम मोदी संग सीएम धामी (फोटो सोर्स- Uttarakhand Information Department)
नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंच भले ही राज्य स्थापना दिवस का हो, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की पिच पर खेलते हुए नजर आए. इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर डेमोग्राफिक चेंज और धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने प्रदेश की नीतियों को न केवल बाकी राज्यों के लिए मिसाल बता दिया. बल्कि, इन्हें साहसिक निर्णय भी करार दिया.

इन मुद्दों का पीएम मोदी ने बखूबी किया जिक्र: उत्तराखंड में धामी सरकार डेमोग्राफिक चेंज से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मांतरण तक पर फ्रंट फुट में खेलती रही है, लेकिन रजत जयंती वर्ष पर राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धामी सरकार की इसी पिच पर खेलते हुए नजर आए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर धामी सरकार ने बाकी राज्यों के सामने भी मिसाल पेश की है. उन्होंने धर्मांतरण, दंगा नियंत्रण नीति लाकर सरकार की ओर से साहसिक कदम उठाए जाने की बात कही. सबसे खास बात ये रही कि पीएम मोदी ने अपने मंच से पहली बार डेमोग्राफिक्स चेंज जैसे शब्दों को बोलते हुए इस संवेदनशील मामला बताया.

"राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई है. प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी बदलाव जैसे मुद्दों पर भी सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरकार के सामने आई कई रुकावटें: इसके बावजूद उन्होंने राज्य सरकार की ओर से इस पर बेहतर काम किए जाने की भी बात कही. पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार के सामने कई रुकावटें आईं, लेकिन सरकार ने सभी बाधाएं पार की. हालांकि, इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार की ओर से तेजी से काम करने की बात कही.

अपने संबोधन के दौरान अंतिम पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों और राज्य सरकार को या स्वस्थ किया कि भारत सरकार उत्तराखंड के साथ है. किसी भी तरह का सहयोग देने के लिए केंद्र पूरी तरह से तैयार है. वहीं, इसी मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने संबोधन में इन बातों को रखा.

सीएम धामी बोले- सरकार ने लिए गंभीर फैसले: सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का मामला हो या फिर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात, सभी जगह सरकार ने गंभीर फैसले लिए. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून और दंगा रोधी कानून के अलावा मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे निर्णय को भी सरकार ने राज्य हित में लिया है.

उन्होंने सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने और नकल विरोधी कानून को लाने को सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. वैसे तो बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी लाइन पर ही चलती रही है, लेकिन उत्तराखंड में धामी सरकार कुछ महत्वपूर्ण कानून को लाकर देशभर में चर्चाओं में रही है. खास बात ये है कि डेमोग्राफिक चेंज पर भी मुख्यमंत्री अक्सर अपने बयानों में चिंता जताते रहे हैं.

इस दौरान उन्होंने इस पर सरकार की ओर से कठोर कदम उठाए जाने की बात भी कही है. हालांकि, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 'डेमोग्राफिक' बदलाव शब्द का जिक्र किया और इसके साथ ही उन्होंने सरकार की तमाम इससे जुड़ी नीतियों की बात कहकर धामी सरकार के प्रति अपना समर्थन भी जाहिर किया.

