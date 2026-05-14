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BRICS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, अब्बास अराघची से भी मिले

पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की.

PM Modi meets Russian, Iranian, Brazilian and other BRICS foreign ministers
पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 6:26 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में दो दिन की BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन विदेश मंत्रियों से मुलाकात की उनमें, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा शामिल थे.

ये बैठकें भारतीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की सभा के मौके पर हुईं. पीएम मोदी ने आए हुए विदेशी मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ आधिकारिक ब्रिक्स फैमिली फोटो खिंचवाई. इस फोटो मे इस उच्च-स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्य देशों के सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एक साथ नजर आए.

दिन में इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत मंडपम में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का स्वागत किया, जो एक महत्वपूर्ण राजनयिक जुड़ाव का प्रतीक था. विदेश मंत्री ने बहुप्रतीक्षित बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी में स्थल पर सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के अन्य विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया.

उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और इथियोपिया के विदेश मंत्री गेडियन टिमोथेवोस हेस्सेबन का स्वागत किया. विदेश मंत्री ने बैठक स्थल पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का भी स्वागत किया.

जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार का भी स्वागत किया. बैठक से पहले जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से भी मुलाकात की. यह बैठक BRICS समूह के साथ भारत की चल रही भागीदारी का हिस्सा है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक सहयोग, बहुपक्षीय सुधार, व्यापार और विकास चुनौतियों सहित वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है.

नई दिल्ली 14 मई से 15 मई तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बनने के लिए तैयार है क्योंकि यह BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है. यह महत्वपूर्ण सभा भारत की 2026 की अध्यक्षता की आधारशिला के रूप में कार्य करती है, जो नए विस्तारित बहुपक्षीय गठबंधन के भीतर इसके नेतृत्व को उजागर करती है.

भारत ने इस साल 1 जनवरी को आधिकारिक तौर पर ब्राजील से पदभार ग्रहण करते हुए BRICS की अध्यक्षता संभाली. यह चौथी बार है जब भारत इस प्रभावशाली ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में समिट की अध्यक्षता की थी.

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