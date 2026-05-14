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BRICS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, अब्बास अराघची से भी मिले

पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की. ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में दो दिन की BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन विदेश मंत्रियों से मुलाकात की उनमें, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा शामिल थे. ये बैठकें भारतीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की सभा के मौके पर हुईं. पीएम मोदी ने आए हुए विदेशी मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ आधिकारिक ब्रिक्स फैमिली फोटो खिंचवाई. इस फोटो मे इस उच्च-स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्य देशों के सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एक साथ नजर आए. दिन में इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत मंडपम में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का स्वागत किया, जो एक महत्वपूर्ण राजनयिक जुड़ाव का प्रतीक था. विदेश मंत्री ने बहुप्रतीक्षित बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी में स्थल पर सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के अन्य विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया.