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भारत को मिलेगा सस्ता तेल: पीएम मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच बड़ी डील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 04 जून, 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग से पहले वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के साथ. ( IANS )

नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि भारत और वेनेजुएला ऊर्जा और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में गहरे सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं. उनके बीच की बातचीत में 'अपस्ट्रीम' (कच्चा तेल खोजना और निकालना) तथा 'डाउनस्ट्रीम' (तेल को रिफाइन और बेचना) दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं.

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की यात्रा के संबंध में एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, "वेनेजुएला इस महीने पहले ही (भारत के लिए) तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है. इसलिए आज की बातचीत स्वाभाविक रूप से एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी बनाने पर केंद्रित रही. वे भारत को आने वाले कई सालों तक तेल के एक स्थिर खरीदार के रूप में देखते हैं. इसलिए, भारत और वेनेजुएला के लिए ऊर्जा क्षेत्र में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्तरों पर मिलकर काम करने का एक आदर्श अवसर मौजूद है. इस बातचीत में आर्थिक साझेदारी को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाने पर चर्चा की गई."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 04 जून, 2026 को वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के साथ. (IANS)

वेनेजुएला को एक संसाधन-समृद्ध (रिसोर्स-रिच) देश बताते हुए टंडन ने कहा, "यह सिर्फ महत्वपूर्ण खनिजों की बात नहीं है. वहां सोना, हीरा और अन्य सामग्रियां भी मौजूद हैं. इसलिए, खनन (माइनिंग) का क्षेत्र इस चर्चा में प्रमुखता से शामिल है. वास्तव में, इस बात पर भी चर्चा हुई कि वेनेजुएला के पास मौजूद संभावित भंडारों का आकलन कैसे किया जाए, या क्या हम उस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं. यह उन आगामी गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है, जिन्हें हम आगे बढ़ाएंगे."