भारत को मिलेगा सस्ता तेल: पीएम मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच बड़ी डील
भारत और वेनेजुएला के बीच कच्चे तेल, खनन और जेनेरिक दवाओं को लेकर एक मजबूत साझेदारी पर चर्चा हुई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 4, 2026 at 5:24 PM IST
नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि भारत और वेनेजुएला ऊर्जा और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में गहरे सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं. उनके बीच की बातचीत में 'अपस्ट्रीम' (कच्चा तेल खोजना और निकालना) तथा 'डाउनस्ट्रीम' (तेल को रिफाइन और बेचना) दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं.
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की यात्रा के संबंध में एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, "वेनेजुएला इस महीने पहले ही (भारत के लिए) तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है. इसलिए आज की बातचीत स्वाभाविक रूप से एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी बनाने पर केंद्रित रही. वे भारत को आने वाले कई सालों तक तेल के एक स्थिर खरीदार के रूप में देखते हैं. इसलिए, भारत और वेनेजुएला के लिए ऊर्जा क्षेत्र में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्तरों पर मिलकर काम करने का एक आदर्श अवसर मौजूद है. इस बातचीत में आर्थिक साझेदारी को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाने पर चर्चा की गई."
वेनेजुएला को एक संसाधन-समृद्ध (रिसोर्स-रिच) देश बताते हुए टंडन ने कहा, "यह सिर्फ महत्वपूर्ण खनिजों की बात नहीं है. वहां सोना, हीरा और अन्य सामग्रियां भी मौजूद हैं. इसलिए, खनन (माइनिंग) का क्षेत्र इस चर्चा में प्रमुखता से शामिल है. वास्तव में, इस बात पर भी चर्चा हुई कि वेनेजुएला के पास मौजूद संभावित भंडारों का आकलन कैसे किया जाए, या क्या हम उस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं. यह उन आगामी गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है, जिन्हें हम आगे बढ़ाएंगे."
रोड्रिगेज 3 से 6 जून तक भारत की कार्यकारी यात्रा पर हैं. उनके साथ एक बहुत बड़ा मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया है, जिसमें वेनेजुएला के विदेश मामलों, संचार और सूचना, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा परिवहन मंत्री शामिल हैं.
टंडन ने आगे बताया, "रोड्रिगेज ने आधिकारिक बातचीत के लिए गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो आगे चलकर वर्किंग लंच तक चली. इससे पहले दिन में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की थी." उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत की उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं में भी गहरी रुचि दिखाई है.
टंडन ने कहा, "दवाइयों के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा हुई, खासकर वेनेजुएला को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने की भारत की क्षमता पर. यह वेनेजुएला के अधिकारियों के लिए प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में से एक था. प्रधानमंत्री ने कहा कि आए हुए प्रतिनिधिमंडल को भारत की 'जन औषधि योजना' के बारे में करीब से बताया जाना चाहिए."
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