पीएम मोदी आज मेरठ दौरे पर : मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाएंगे हरी झंडी दिखाएंगे. ( ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ ही नहीं यूपी के लिए आज का दिन बेहद खास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. मोहिउद्दीनपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी उससे पहले, शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाएंगे.

रविवार का दिन वेस्टर्न यूपी के लिए बेहद खास है. आज पीएम नरेंद्र मोदी पीएम मेरठ मेट्रो की सौगात देंगे. मेरठ वासी जहां काफी समय से मेरठ मेट्रो का इंतजार कर रहे थे, वहीं नमो भारत भी अब मेरठ के मोदीपुरम तक संचालित होने जा रही है. सभी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं.

वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल स्वयं भी शुक्रवार को मेरठ पहुंचकर व्यवस्थाओं को परख चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नमो भारत (आरआरटीएस) ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही उन लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी, जिन्हें अन्य माध्यमों का इस्तेमाल अपनी यात्रा करने के लिए करना होता है. इससे मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और आधुनिक हो जाएगी.

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर शताब्दीनगर हेलीपैड पहुंच जाएंगे वे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे. दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी नमो भारत ट्रेन से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक यात्रा भी करेंगे. वहां से पीएम और सीएम सीधे जनसभा स्थल पर 1 बजे पहुंचेंगे, जहां जनसभा आयोजित की जाएगी, पीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं.

कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री लगभग 2 बजे तक मेरठ में रहेंगे. उसके बाद मुख्यमंत्री मेरठ दक्षिण स्टेशन पर कुछ देर रुककर अधिकारियों से मुलाक़ात कर सकते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे. सीएम योगी पीएम के रवाना होने के दो घंटे बाद तक भी मेरठ में रहने वाले हैं.

बता दें कुल 82.15 किलोमीटर का नमो भारत का रूट है. जिसमें से लगभग 70 किलो मीटर एलिवेटेड और 12 किमी भूमिगत है, मेरठ के अलावा आसपास के जिलों के लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा. अब मेरठ से दिल्ली पहुंचाना आसान हो जाएगा. PM नरेंद्र मोदी की जनसभा के व्यापक स्तर पर इंतजाम किये गए हैं, लगभग 36 एकड़ में 3 पंडाल तैयार किए हुए हैं.

PM की सुरक्षा लेयर में SPG के कमांडो, बुलेट प्रूफ कार, आर्मर्ड गाड़ियां, एंबुलेंस और जैमर वाहन लगे हैं एसपी रैंक के 150 और 100 प्रशासनिक अधिकारी भी जनसभा स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टी से तैनात किये गए हैं.

इंटेलिजेंस, आइबी और एटीएस एक्टिव मोड़ मे है वहीं पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, साथ ही कई रूट को डायवर्ट भी किया गया है.

ये है रूट प्लान...

आज सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक गाजियाबाद से मेरठ जाने वाले सभी रूट पर डायवर्जन किया गया है. मोदीनगर के राजचौपला से मेरठ की ओर भारी और निजी वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, ये वाहन भोजपुर-हापुड़ मार्ग से भेजे जाएंगे. इसी तरह मुरादनगर, मोदीनगर-निवाड़ी मार्ग से गंगनहर पटरी होकर जाने वाली भारी गाड़ियां और बसें भी बंद रहेंगी.

हालांकि यातायात प्रबंधन के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं और एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा. मेरठ की सीमा सील रहेगी और सभी भारी वाहन और निजी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया गया है.

नमो भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली के सराय काले खां और मेरठ के मोदीपुरम की कुल दूरी 82 किलोमीटर है, अब इस दूरी को महज 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. बता दें सराय काले खां इस परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन है, इस स्टेशन की ऊंचाई करीब 22 मीटर बताई जा रही है.

इंतजार खत्म, सपने होंगे पूरे

गौर करें तो देश की पहली हाई सेमी हाई स्पीड रिजनल रेल नमो भारत और मेरठ के मध्य आज से संचालित होने वाली मेट्रो का लोगों को बेसब्री से चलने का इंतजार था. आज ये इंतजार खत्म होने जा रहा है. अब एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दौड़ने लगेंगी.

देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक पर देश की पहली सेमी हाईस्पीड 'नमो भारत' (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और 'मेरठ मेट्रो' का संचालन होगा. मेरठ मेट्रो देश की सबसे तेज मेट्रो सेवाओं में से एक बनने जा रही है.

मेरठ मेट्रो की डिजाइन स्पीड 135 किमीप्रति घंटा की गति है. वहीं इसकी ऑपरेशनल स्पीड भी 120 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. व्यापक स्तर पर तैयारी में सभी जुटे हुए हैं. और आप सभी उसे घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वेस्टर्न यूपी में मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं.

ध्यान रहे मेरठ में चार स्टेशन पर नमो भारत मेट्रो ठहरेगी. इस पर कुल 13 स्टेशन हैं. मेरठ में चार ऐसे स्टेशन तैयार किए गए हैं, जहां पर मेट्रो और नमो भारत इन दोनों में सफर किया जा सकता है. वहीं मेट्रो मेरठ में बने सभी 13 स्टेशन से लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी.