पीएम मोदी आज मेरठ दौरे पर : मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

पीएम नरेंद्र मोदी का आज मेरठ दौरा है. अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाएंगे हरी झंडी दिखाएंगे.

प्रधानमंत्री मोदी मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाएंगे हरी झंडी दिखाएंगे. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 9:20 AM IST

10 Min Read
मेरठ : मेरठ ही नहीं यूपी के लिए आज का दिन बेहद खास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. मोहिउद्दीनपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी उससे पहले, शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाएंगे.

रविवार का दिन वेस्टर्न यूपी के लिए बेहद खास है. आज पीएम नरेंद्र मोदी पीएम मेरठ मेट्रो की सौगात देंगे. मेरठ वासी जहां काफी समय से मेरठ मेट्रो का इंतजार कर रहे थे, वहीं नमो भारत भी अब मेरठ के मोदीपुरम तक संचालित होने जा रही है. सभी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं.

वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल स्वयं भी शुक्रवार को मेरठ पहुंचकर व्यवस्थाओं को परख चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नमो भारत (आरआरटीएस) ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही उन लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी, जिन्हें अन्य माध्यमों का इस्तेमाल अपनी यात्रा करने के लिए करना होता है. इससे मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और आधुनिक हो जाएगी.

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर शताब्दीनगर हेलीपैड पहुंच जाएंगे वे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे. दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी नमो भारत ट्रेन से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक यात्रा भी करेंगे. वहां से पीएम और सीएम सीधे जनसभा स्थल पर 1 बजे पहुंचेंगे, जहां जनसभा आयोजित की जाएगी, पीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं.

कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री लगभग 2 बजे तक मेरठ में रहेंगे. उसके बाद मुख्यमंत्री मेरठ दक्षिण स्टेशन पर कुछ देर रुककर अधिकारियों से मुलाक़ात कर सकते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे. सीएम योगी पीएम के रवाना होने के दो घंटे बाद तक भी मेरठ में रहने वाले हैं.

बता दें कुल 82.15 किलोमीटर का नमो भारत का रूट है. जिसमें से लगभग 70 किलो मीटर एलिवेटेड और 12 किमी भूमिगत है, मेरठ के अलावा आसपास के जिलों के लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा. अब मेरठ से दिल्ली पहुंचाना आसान हो जाएगा. PM नरेंद्र मोदी की जनसभा के व्यापक स्तर पर इंतजाम किये गए हैं, लगभग 36 एकड़ में 3 पंडाल तैयार किए हुए हैं.

PM की सुरक्षा लेयर में SPG के कमांडो, बुलेट प्रूफ कार, आर्मर्ड गाड़ियां, एंबुलेंस और जैमर वाहन लगे हैं एसपी रैंक के 150 और 100 प्रशासनिक अधिकारी भी जनसभा स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टी से तैनात किये गए हैं.

इंटेलिजेंस, आइबी और एटीएस एक्टिव मोड़ मे है वहीं पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, साथ ही कई रूट को डायवर्ट भी किया गया है.

ये है रूट प्लान...

आज सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक गाजियाबाद से मेरठ जाने वाले सभी रूट पर डायवर्जन किया गया है. मोदीनगर के राजचौपला से मेरठ की ओर भारी और निजी वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, ये वाहन भोजपुर-हापुड़ मार्ग से भेजे जाएंगे. इसी तरह मुरादनगर, मोदीनगर-निवाड़ी मार्ग से गंगनहर पटरी होकर जाने वाली भारी गाड़ियां और बसें भी बंद रहेंगी.

हालांकि यातायात प्रबंधन के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं और एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा. मेरठ की सीमा सील रहेगी और सभी भारी वाहन और निजी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया गया है.

नमो भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली के सराय काले खां और मेरठ के मोदीपुरम की कुल दूरी 82 किलोमीटर है, अब इस दूरी को महज 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. बता दें सराय काले खां इस परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन है, इस स्टेशन की ऊंचाई करीब 22 मीटर बताई जा रही है.

इंतजार खत्म, सपने होंगे पूरे

गौर करें तो देश की पहली हाई सेमी हाई स्पीड रिजनल रेल नमो भारत और मेरठ के मध्य आज से संचालित होने वाली मेट्रो का लोगों को बेसब्री से चलने का इंतजार था. आज ये इंतजार खत्म होने जा रहा है. अब एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दौड़ने लगेंगी.

देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक पर देश की पहली सेमी हाईस्पीड 'नमो भारत' (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और 'मेरठ मेट्रो' का संचालन होगा. मेरठ मेट्रो देश की सबसे तेज मेट्रो सेवाओं में से एक बनने जा रही है.

मेरठ मेट्रो की डिजाइन स्पीड 135 किमीप्रति घंटा की गति है. वहीं इसकी ऑपरेशनल स्पीड भी 120 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. व्यापक स्तर पर तैयारी में सभी जुटे हुए हैं. और आप सभी उसे घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वेस्टर्न यूपी में मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं.

ध्यान रहे मेरठ में चार स्टेशन पर नमो भारत मेट्रो ठहरेगी. इस पर कुल 13 स्टेशन हैं. मेरठ में चार ऐसे स्टेशन तैयार किए गए हैं, जहां पर मेट्रो और नमो भारत इन दोनों में सफर किया जा सकता है. वहीं मेट्रो मेरठ में बने सभी 13 स्टेशन से लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी.

रैपिड रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेरठ मेट्रो 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड से मेट्रो शहर में 23 किमी के कॉरिडोर पर संचालित होगी.

नमो भारत के लिए किसी भी यात्री को मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन पर पहुंचना होगा. हालांकि मेट्रो में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए इन चारों स्टेशन तक पहुंचना इसलिए भी आसान होगा, क्योंकि दो स्टेशन जहां मेरठ के दो छोर पर हैं.

मेरठ मेट्रो के बारे में अहम जानकारी: मेरठ मेट्रो को आसानी से यात्री पहचान सकेंगे. यह नीले, नारंगी और फ्लोरोसेंट हरे रंग की ट्रेन है. इसके अंदर आकर्षक कुशन वाली कंफर्टेबल सीट हैं. सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी अलार्म, पुशबटन की भी सुविधा है, फायर अलार्म, टॉक बैक सिस्टम भी है, डिस्पले स्क्रीन के अलावा, ऑटोमेटिक डोर, लगेज रैक, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है भी है.

मेट्रो के ट्रेनसेट में 3 कोच लगाए गए हैं हैं, 173 सीट क्षमता है साथ ही 700 से अधिक यात्री यात्रा कर सकते हैं. महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए भी व्यवस्था भी है.

मेरठ के मेट्रो स्टेशन के बारे में जानें

1. मेरठ दक्षिण (Meerut South) स्टेशन... मेरठ के दक्षिणी छोर स्थित पहले स्टेशन है, जो कि दिल्ली की तरफ से आने पर मेरठ में प्रवेश के दौरान सबसे पहले पड़ेगा. दिल्ली रोड पर स्थित ये एक एलिवेटेड स्टेशन है, इस स्टेशन पर मेरठ मेट्रो के अलावा नमो भारत ट्रेन का भी ठहराव है.

2. परतापुर (Partapur) स्टेशन..ये स्टेशन औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक होने की वजह से इंडस्ट्रीयल एरिया मे आने वाले लोगों को भी जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा वहीं बाकी यात्रियों के लिए भी उपयोगी है.

3. तीसरा स्टेशन रिठानी (Rithani)...दिल्ली की तरफ से मेरठ की तरफ तीसरा स्टेशन रिठानी है, यह स्टेशन आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के पास है, जो कि एलिवेटेड स्टेशन है.

4. चौथा स्टेशन शताब्दी नगर (Shatabdi Nagar)...शताब्दी नगर बेहद ही महत्वपूर्ण जगह है जहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब है, इस स्टेशन पर नमो भारत और मेट्रो ट्रेन दोनों की सुविधा दी गई है.

5. पांचवां स्टेशन ब्रह्मपुरी (Brahmapuri)..ब्रह्मपुरी स्टेशन के पास काफी भीड़भाड़ रहती है. ऐसे यहां से मेरठ मेट्रो से यात्रा की जा सकती है.

6. दिल्ली की ओर से छठवां स्टेशन मेरठ सेंट्रल (Meerut Central)..मेरठ सेंट्रल एक अंडरग्राउंड स्टेशन है इसे मेरठ शहर के बीच में स्थित स्टेशन कहा जा सकता है. यहां भी बड़ी संख्या में लोग हर दिन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आवाजाही करते हैं.

7. सातवां स्टेशन भैसाली (Bhaisali)..वैशाली रोडवेज बस स्टैंड के पास इसे बनाया गया है. यहां से न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि यूपी के अन्य हिस्सों समेत उत्तराखंड के लिए भी बसें मिलती हैं ऐसे में यहां यात्रियों का दवाब बना रहता है, यह एक अंडरग्राउंड स्टेशन है.

8. आठवां स्टेशन बेगमपुल (Begumpul)..बेगमपुर मेरठ शहर की वह जगह है जहां नजदीक में ही सराफा बाजार है तमाम महत्वपूर्ण मार्केट हैं, शहर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र यहां है. इस स्टेशन को अंडरग्राउंड बनाया गया. वहीं यहां सें नमो भारत और मेट्रो में यात्रा की जा सकेगी.

9. नौवां स्टेशन एमईएस कॉलोनी (MES Colony)..मेरठ छावनी (Cantt) क्षेत्र में स्थित ये स्टेशन एलिवेटेड है.

10. दसवां स्टेशन डौरली (Daurli).. मेरठ शहर के शहर के उत्तर की ओर ये एक एलीवेटिड स्टेशन है, मेट्रो से यात्रा यहां से की जा सकती है.

11. ग्यारवां स्टेशन मेरठ उत्तर (Meerut North)..पल्लवपुरम क्षेत्र के यात्रियों के लिए एलिवेटेड स्टेशन है, बड़ी संख्या में लोग पल्लवपुरम स्टेशन से मेरठ मेट्रो की यात्रा कर सकते हैं यहां भी अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है. ऐसे में लोगों को मेरठ मेट्रो से सफर करके बड़ी सहूलियत मिल सकती है. वहीं जाम की समस्या का भी हल हो सकता है.

12. 12वां स्टेशन मोदीपुरम (Modipuram)... जब मेरठ में उत्तराखंड और मुजफ्फरनगर समेत हरिद्वार सहारनपुर की तरफ से प्रवेश करते हैं तो मोदीपुरम स्टेशन ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन उनके लिए है. यहां काफी आवासीय सोसायटी भी हैं. विभिन्न संस्थान के पास स्थित ये एक एलिवेटेड स्टेशन है. मोदीपुरम से नमो भारत और मेरठ मेट्रो( दोनों )में सफर किया जा सकता है.

13. 13वां स्टेशन मोदीपुरम डिपो (Modipuram Depot)...इसे जमीन पर बनाया गया है ये न सिर्फ़ स्टेशन बल्कि मेट्रो के डिपो के तौर पर भी है.

