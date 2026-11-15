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जनजातीय गौरव दिवस पर महाराष्ट्र को PM मोदी का बड़ा तोहफा, ₹3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. साथ ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 3,000 करोड़ रुपये के 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनका मकसद देश भर में आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा, हेल्थकेयर, रोजी-रोटी के मौके और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है.

ये सेंटर जरूरी सर्विस देने और कम्युनिटी लेवल की अलग-अलग एक्टिविटी को आसान बनाने के लिए जरूरी हब के तौर पर काम करेंगे. वह प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत कई दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे.

कुल प्रोजेक्ट्स में से प्रधानमंत्री मोदी 173 पहलों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए 38 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत 100 मल्टी-पर्पस सेंटर्स शामिल हैं.

उद्घाटन किए जाने वाले दूसरे खास प्रोजेक्ट्स में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (TRI) बिल्डिंग और मिजोरम के आइजोल में रोपुइलियानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम शामिल हैं, जिनका मकसद ट्राइबल कल्चर और विरासत को बचाना है.

यह म्यूजियम मिजो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की हिम्मत, बहादुरी और बलिदान को याद करता है, साथ ही मिज़ो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक विरासत और विरासत को भी दिखाता है. इसका नाम रोपुइलियानी के नाम पर रखा गया है, जो उन्नीसवीं सदी की एक मिजो सरदार थी, जिन्होंने हिम्मत से ब्रिटिश राज का विरोध किया था और उन्हें आदिवासी बलिदान के प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है.

प्रधानमंत्री 19 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की नींव रखेंगे, जिससे आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का वादा और मजबूत होगा. वह आदिवासी प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केट एक्सेस को मजबूत करने के लिए 12 ट्राइबल मल्टी-पर्पस मार्केटिंग सेंटर्स (TMMCs) का भी शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत 42 दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे.

यह प्रोग्राम 1 से 15 नवंबर तक पूरे देश में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव पखवाड़े के खत्म होने का प्रतीक होगा. पखवाड़े के दौरान कई नेशनल और जमीनी स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. इनमें ईएमआरएस (EMRS) स्टूडेंट्स के साथ प्रेसिडेंट की बातचीत, नेशनल ट्राइबल लिटरेरी फेस्टिवल, ट्राइबल हीलर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, खास तौर पर कमज़ोर ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs) के लिए हेल्थ और न्यूट्रिशन कैंप, और धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत ट्राइबल गांवों में कम्युनिटी सर्विस ड्राइव शामिल हैं.