ETV Bharat / bharat

संक्रांति के बाद नए दफ्तर में जाएंगे पीएम मोदी, नाम होगा- सेवा तीर्थ

नई दिल्ली : संक्रांति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए दफ्तर में शिफ्ट हो सकते हैं. इसे सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है. इसके बगल में ही पीएम मोदी का नया आवास भी तैयार किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संक्रांति के दिन या उसके बाद पीएम मोदी वहीं से काम करेंगे.

आम बोलचाल की भाषा में कहें तो यह नया पीएमओ होगा. हालांकि, इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है. सेवा तीर्थ परिसर में कुल तीन भवन बनाए गए हैं. यह रायसीना हिल्स के पास है. इसके बारे में जानकारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के समय ही दी गई थी. यानी बृहत्तर तौर पर यह उसका ही एक हिस्सा होगा. इस समय पीएमओ साउथ ब्लॉक में है.

सेवा तीर्थ के तीन भवनों में एक में कैबिनेट सेक्रेटेरियट होगा, जबकि दूसरे में सुरक्षा बल (नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरियट) का ऑफिस होगा. तीसरे में खुद पीएम का ऑफिस होगा. आपको बता दें कि कैबिनेट सेक्रेटेरियट पहले ही वहां पर शिफ्ट किया जा चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर बता चुके हैं, कि वे गुलामी के प्रतीकों से देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं और यह भी उसी की कड़ी में उठाया गया एक और कदम है.

क्या इसके पहले भी कभी पीएमओ शिफ्ट हुआ है, तो इसका जवाब है नहीं. आजादी के बाद से देश के सभी प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक से ही काम करते रहे हैं. यह पहली बार होगा कि पीएमओ शिफ्ट किया जा रहा है. सेवा तीर्थ को बनवाने में कितना खर्च आया है, इसको लेकर मीडिया में जो खबरें है, उसके अनुसार इसकी लागत 1189 करोड़ रुपये है. यह 2,26,203 वर्ग फीट में फैला हुआ है. एलएंडटी कंपनी ने इसका काम पूरा किया है. विपक्षी नेता इस भवन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. उनका कहना रहा है कि जब पहले पीएमओ है, तो नया पीएमओ बनवाने की क्या जरूरत थी.