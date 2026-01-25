प्रधानमंत्री मोदी का 14 फरवरी को असम दौरा, NH 127 पर लैंड कर सकता है विमान
प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को असम का दौरा कर सकता हैं. इस दौरान वह डिब्रूगढ़ के मोरान में एडवांस्ड लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घटना करेंगे.
Published : January 25, 2026 at 1:26 PM IST
डिब्रूगढ़ (असम): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 फरवरी को असम दौरा प्रस्तावित है. इस दौरान पीएम मोदी का स्पेशल एयरक्राफ्ट डिब्रूगढ़ के मोरान (Moran) में नेशनल हाईवे (NH 127) पर लैंड कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह असम के इतिहास में सबसे अनोखी लैंडिंग होगी.
प्रधानमंत्री मोदी के एयरक्राफ्ट के हाईवे के 4.2 किमी हिस्से पर लैंड करने की संभावना है, जिसे नागरिक विमान के साथ-साथ लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक एडवांस्ड फैसिलिटी के तौर पर डिजाइन किया गया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह पीएम मोदी से अनुरोध करेंगे कि फरवरी में असम आने पर वे अपना विमान इसी रोड पर उतारें. सरमा ने शनिवार 24 जनवरी को फेसबुक लाइव पर बताया कि प्रधानमंत्री के 14 फरवरी को फिर से गुवाहाटी आने की उम्मीद है.
सीएम सरमा ने कहा, "अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन करने की भी उम्मीद है. इस यात्रा में आईआईएम गुवाहाटी समेत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और राज्य को 100 इलेक्ट्रिक बसें देने का कार्यक्रम शामिल हो सकता है."
उन्होंने यह भी कहा कि, "हमने मोरान में एक एडवांस्ड लैंडिंग फैसिलिटी बनाई है, जिसका मतलब है कि भारतीय वायु सेना के एयरक्राफ्ट नेशनल हाईवे पर लैंड कर सकते हैं. हम प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि क्या उनके लिए भी अपना विमान नेशनल हाईवे पर लैंड करना मुमकिन है. प्रधानमंत्री कोकराझार और गेलेफू के बीच एक प्रस्तावित रेलवे लाइन और कोकराझार में एक रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की आधारशिला भी रखेंगे."
इससे पहले, 8 जनवरी को सीएम सरमा ने संकेत दिए थे कि प्रधानमंत्री मोदी एडवांस्ड लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करने के लिए साइट पर आ सकते हैं. उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी का आना संभव नहीं हुआ तो हम रक्षा मंत्री को बुलाने की कोशिश करेंगे."
नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) की देखरेख में NH-127 के 4.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है. इस सुविधा के चालू होने के बाद संवेदनशील नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर में सशस्त्र बलों के लिए आवागमन आसान होगा. साथ ही इमरजेंसी के दौरान नागरिक उड़ानों को संचालन भी किया जा सकेगा. युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय इसे वायु सेना के लिए एयर बेस में बदला जा सकता है, क्योंकि इस पर सुखोई 30, राफेल, MiG, तेजस, हरक्यूलिस और AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं.
