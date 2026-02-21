ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की रखी नींव, भारत की पहली OSAT सुविधा से होगी लैस

जेवर में मुख्यमंत्री योगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर OSAT संयंत्र के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल

ग्रेटर नोेडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की रखी गई नींव
ग्रेटर नोेडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की रखी गई नींव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 8:58 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और तकनीक की दुनिया में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया जब डिजिटल इंडिया के संकल्प को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर के सेक्टर-28 में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का वर्चुअल शिलान्यास किया. HCL और Foxconn के जॉइंट वेंचर वाली यह यूनिट उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सुविधा होगी, जहां मोबाइल, लैपटॉप और कारों के लिए 'डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स' का निर्माण किया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने रखी उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव

पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज 5G, 6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस, हर सामान की आत्मा सेमीकंडक्टर है. उन्होंने कहा अब हमें चिप के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा. अपनी चिप होने से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की भागीदारी बढ़ेगी.

इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर OSAT संयंत्र शिलान्यास समारोह (ETV Bharat)

85,000 से ज्यादा 'इंडस्ट्री रेडी' प्रोफेशनल कर रहा तैयार

पीएम ने कहा भारत सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के लिए 85,000 से ज्यादा 'इंडस्ट्री रेडी' प्रोफेशनल तैयार कर रहा है. पीएम ने संतोष व्यक्त किया कि देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं. जो यूपी कभी अपराध और पलायन के लिए जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर वाला राज्य बन चुका है.

'इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हब' के रूप में स्थापित हो रहा जेवर

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और अन्नदाता किसानों के सहयोग से ही आज यह क्षेत्र 'इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हब' के रूप में स्थापित हो रहा है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत 13% से अधिक सुधार लागू किए गए हैं, जिसका परिणाम निवेश के रूप में दिख रहा है.

फॉक्सकॉन और भारत की HCL का संयुक्त उपक्रम

प्रोजेक्ट की खास बातें है कि विश्व की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की HCL का संयुक्त उपक्रम इस यूनिट को स्थापित कर रही है. जिससे से क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

बता दें कि इस आयोजन के लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पूरी तैयारी की थी . इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए पांच विश्वविद्यालयों के छात्र और करीब 5,000 लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे.

संपादक की पसंद

