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पीएम मोदी ने तेलंगाना में किया कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, साइबराबाद को बताया रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, 10 मई, 2026 को हैदराबाद में एक बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के साथ बातचीत करते हुए. ( PTI )

हैदराबादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हैदराबाद का साइबराबाद देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने बताया कि यहां कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. प्रधानमंत्री ने HICC में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 9,377 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

इस मौके पर उन्होंने कहा, "साइबराबाद आज नौकरी देने वाला सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. यह साइबर टेक्नोलॉजी, बिजली और इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) के क्षेत्र में अहम रोल निभा रहा है. मुझे वारंगल में 'पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क' की शुरुआत करते हुए बहुत खुशी हो रही है. यह देश के कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी साबित होगा और इससे बड़ी संख्या में रोज़गार के मौके मिलेंगे. केंद्र सरकार नेशनल हाईवे बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसका फायदा तेलंगाना को भी मिल रहा है."

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की जानकारी नीचे दी गई है: