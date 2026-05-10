ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने तेलंगाना में किया कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, साइबराबाद को बताया रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र

प्रधानमंत्री ने HICC में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 9,377 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

PM Narendra Modi in hyderabad
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, 10 मई, 2026 को हैदराबाद में एक बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के साथ बातचीत करते हुए. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हैदराबाद का साइबराबाद देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने बताया कि यहां कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. प्रधानमंत्री ने HICC में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 9,377 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

इस मौके पर उन्होंने कहा, "साइबराबाद आज नौकरी देने वाला सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. यह साइबर टेक्नोलॉजी, बिजली और इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) के क्षेत्र में अहम रोल निभा रहा है. मुझे वारंगल में 'पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क' की शुरुआत करते हुए बहुत खुशी हो रही है. यह देश के कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी साबित होगा और इससे बड़ी संख्या में रोज़गार के मौके मिलेंगे. केंद्र सरकार नेशनल हाईवे बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसका फायदा तेलंगाना को भी मिल रहा है."

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की जानकारी नीचे दी गई है:

  • जहीराबाद में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (लागत: 2,360.54 करोड़ रुपये)
  • नेशनल हाईवे 167 के विस्तार के तहत गुडेबल्लूर से महबूबनगर तक का काम (कीमत: 3,175 करोड़ रुपये)
  • वारंगल में 'पीएम मित्र' काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क (लागत: 1,695.54 करोड़ रुपये)
  • हैदराबाद के पास मलकापुर में बना ग्रीनफील्ड POL डिपो (लागत: 611 करोड़ रुपये)
  • 118 किलोमीटर लंबा काजीपेट-विजयवाड़ा मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट (लागत: 1,243 करोड़ रुपये)
  • 21 किलोमीटर लंबी काजीपेट रेल और रेल बायपास रेलवे लाइन (लागत: 292 करोड़ रुपये)

तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार और कई अन्य नेता हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एचआईसीसी) में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

पीएम मोदी हैदराबाद दौरा
पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क
PM MITRA TEXTILE PARK WARANGAL
TELANGANA DEVELOPMENT PROJECTS
PM NARENDRA MODI IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.