सेवा संकल्प यात्रियों से पीएम मोदी बोले- युवा 'विकसित भारत' की रीढ़ और भविष्य के लाभार्थी हैं
पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा का सार यह है कि दोनों शहर 1,000 सालों से जीवंत हैं.
Published : September 25, 2026 at 10:17 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश की वाराणसी की यात्रा कर रहे 'सेवा संकल्प यात्रियों' से बातचीत की और उनकी सेवा भावना की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कोशिशें 'सचमुच प्रेरणादायक' हैं. वर्चुअल बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि वडनगर और वाराणसी उनके लिए खास महत्व रखते हैं. उन्होंने वडनगर को अपनी जन्मभूमि और काशी को अपनी 'कर्मभूमि' बताया.
पीएम मोदी ने कहा कि वडनगर-वाराणसी यात्रा का सार यह है कि ये दोनों शहर 1,000 से ज्यादा सालों से जीवंत हैं. मेरे लिए वडनगर मेरी जन्मभूमि है और काशी मेरी दूसरी कर्मभूमि है. काशी में हमें बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, जबकि वडनगर में हमें हाटकेश्वर महादेव का प्यार और आशीर्वाद मिलता है. उन्होंने दोनों शहरों के बीच बड़े पैमाने पर सेवा अभियान चलाने के लिए सेवा यात्रियों की सराहना की और कहा कि उनके अनुभवों से उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे भी उनके साथ यात्रा कर रहे हों.
उन्होंने कहा कि इन दो शहरों के बीच आप सेवा का इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं. मुझे भी आपसे मिलने और आपमें से कुछ लोगों से बातचीत करने का मौका मिला. जो लोग वडनगर से वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं, उनके अनुभव सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी आपके साथ यात्रा कर रहा हूं. प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के वीडियो और तस्वीरें शेयर करने के लिए प्रतिभागियों की तारीफ भी की और कहा कि इतने सारे लोगों को इस पहल से जुड़ा देखकर उन्हें खुशी हुई.
#WATCH | Delhi: While interacting via video conferencing with 'Seva Yatris' undertaking a bike yatra from Vadnagar to Varanasi, PM Modi says, "...When we look at the life of Mahatma Gandhi, while he fought against the British and led the freedom movement, he was also a great… pic.twitter.com/cCFwkQ5PGL— ANI (@ANI) September 25, 2026
पीएम मोदी ने कहा कि आपने सेवा की भावना को बहुत खूबसूरती से समझाया है. मुझे आपके शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरें बहुत पसंद आईं. मैं उत्साहित और आभारी हूं कि इतने सारे लोग इस पहल से जुड़े हैं. यात्राओं और कार्यक्रमों के आयोजन के अपने अनुभव को याद करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पहलों में अक्सर कई चुनौतियां होती हैं, जिनमें मौसम, जगहों और ज़रूरतों में बदलाव शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जब मैं संगठन में काम कर रहा था, तो मुझे ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का लंबा अनुभव मिला. बीजेपी के साथ रहते हुए, जब मैंने कई यात्राएं कीं और उनका आयोजन किया, तो मैंने महसूस किया कि लोगों को मौसम, जगहों और जरूरतों में बदलाव जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप सभी ने पूरे उत्साह के साथ इसे जारी रखा.
LIVE: PM Modi Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan https://t.co/AXHR0dn3PL— ANI (@ANI) September 25, 2026
निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि सेवा की भावना ने कई कल्याणकारी पहलों को भी प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि जब हम निस्वार्थ सेवा की भावना से काम करते हैं, तो आयुष्मान योजना जैसी पहल सामने आती हैं. इन दो शहरों के बीच यात्रा करते समय आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमने सेवा के ऐसे कार्यों को कैसे बढ़ावा दिया है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन की अपनी जगह है, लेकिन बड़ा मकसद राष्ट्र-निर्माण होना चाहिए.
#WATCH | Delhi: While interacting with 'Seva Yatris' undertaking a bike yatra from Vadnagar to Varanasi, PM Modi says, " ...that was a different time, and the public remembers it; do tell them about it. describe those dire conditions, don't hide, and then explain the changes that… pic.twitter.com/7X02KfcbCA— ANI (@ANI) September 25, 2026
उन्होंने आगे कहा कि राजनीति की अपनी जगह है, चुनाव की अपनी जगह है और शासन-व्यवस्था की अपनी जगह है. लेकिन हम वो लोग हैं जो देश बनाने का काम करते हैं. हम 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं. 2047 तक 'विकसित भारत' का विजन हासिल करने में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास में युवा अहम हैं. उन्होंने कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन में हमें अपने युवाओं की भूमिका को मजबूत करना है. आज, युवा 'विकसित भारत' की रीढ़ हैं और वे ही इसके भविष्य के लाभार्थी भी हैं.
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