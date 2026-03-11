ETV Bharat / bharat

PM मोदी के केरल दौरे पर विवाद, हाईवे के उद्घाटन में राज्य के मंत्री को नहीं किया गया आमंत्रित

तिरुवनंतपुरम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे को लेकर एक नए विवाद ने राज्य के नेताओं के बीच ज़ुबानी जंग को और तेज कर दिया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास को नेशनल हाईवे 66 के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया जबकि कहा जा रहा है कि वह इसके निर्माण के दौरान काफी सक्रिय रहे.

उद्घाटन जिस सड़क का होना है वह थलापडी-चेंगाला सिक्स-लेन रोड और कोझिकोड बाईपास सिक्स-लेन है. ये नेशनल हाईवे 66 का हिस्सा है. रिपोर्ट बताती है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दूसरे मंत्री, जिन्हें न्योता मिला है, विरोध में इस इवेंट का बॉयकॉट कर सकते हैं.

लोक निर्माण विभाग के मंत्री के तौर पर मोहम्मद रियास आमतौर पर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट से जुड़े समारोह में हिस्सा लेते थे. आलोचकों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर शामिल नहीं किया गया. इस हालात पर जवाब देते हुए रियास ने कहा कि ऐसे काम लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है.

मंत्री ने कहा, 'मुझे इनवाइट नहीं किया गया. हम इस बात पर जोर नहीं देते कि हर मिनिस्टर स्टेज पर हो लेकिन ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं.' कई लोग पूछ रहे हैं कि मुझे प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया गया. राज्य इस प्रोजेक्ट में हर लेवल पर शामिल था.

नेशनल हाईवे 66 का कंस्ट्रक्शन राज्य सरकार के समर्थन से पूरा हुआ. भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए 5,600 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं. जब उधार लेने की लिमिट पर विचार किया गया तो यह आंकड़ा 12,000 करोड़ तक पहुंच गया. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगातार केरल सरकार की भागीदारी की तारीफ की है.

उन्होंने खास तौर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की और यहां तक ​​कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रीजनल ऑफिसर ने भी केरल के प्रयासों की तारीफ की है. मंत्री ने कहा, 'हर कोई जानता है कि इस प्रोजेक्ट पर किसने काम किया, लोगों को फैसला करने दें.'

उन्होंने आगे साफ किया कि उन्हें बाहर रखना पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड था. उन्होंने कहा कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट को बुलाना, जिनका इस प्रोजेक्ट में कोई रोल नहीं था और उन्हें बाहर रखना एक पॉलिटिकल एजेंडा दिखाता है. लोग जानते हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए किसने लीड किया. जनता देख रही है. यह प्रोजेक्ट 2014 में असल में बंद कर दिया गया था, 2016 में पिनाराई विजयन के पावर में आने के बाद ही इसे लागू किया गया.

यह एक्शन केरल की बेइज्जती करने जैसा है. यह एक उदाहरण है कि बीजेपी केरल में क्यों नहीं बढ़ रही है. यह एक ऐसा इवेंट था जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स की परवाह किए बिना सभी को बुलाया जाना चाहिए था,' मिनिस्टर ने आगे कहा.

मंत्री एम.बी. राजेश को कल ही न्योता मिला