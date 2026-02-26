पीएम मोदी के भाषण के दौरान इजराइली संसद नेसेट में खूब बजी तालियां, कई बार मिला स्टैंडिंग ओवेशन, सांसदों ने ली सेल्फी
नेसेट के स्पीकर ने हिंदी में बोलकर पीएम मोदी का किया स्वागत. पीएम ने खड़े होकर दिया सम्मान.
Published : February 26, 2026 at 1:55 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के दौरे पर इजराइल में हैं. बुधवार को उन्होंने इजराइली संसद नेसेट को संबोधित किया. इस दौरान नेसेट का माहौल देखने लायक था. पूरा सदन बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा और मोदी-मोदी के नारे लगते रहे.
दरअसल, पीएम मोदी जैसे ही नेसेट पहुंचे, संसद के स्पीकर ने उनका औपचारिक स्वागत किया. इस दौरान लगातार तालियां बजती रहीं. कुछ सांसदों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए. इसी तरह से जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नेसेट पहुंचे, तो कई सांसदों ने बीबी-बीबी के नारे लगाए. कुछ देर तक इसी तरह के शोर से संसद गूंजता रहा.
पीएम मोदी और नेतन्याहू जब पहुंचे, तो सभी सांसद उनके सम्मान में खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे. पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी सांसदों का अभिवादन स्वीकार किया. इसके बाद स्पीकर ने सदन को संबोधित किया. उनके संबोधन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और फिर पीएम मोदी ने सदन में अपनी बात रखी.
हालांकि, इजराइली पीएम नेतन्याहू के संबोधन के दौरान इजराइल के विपक्ष के नेता सदन से बाहर चले गए. लेकिन जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, वे फिर से अंदर आ गए. पीएम मोदी के भाषण के दौरान सभी सांसद मौजूद रहे.
पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान कहीं विपक्षी सांसद अनुपस्थित न रहें. कुछ अखबारों ने ये भी खबर प्रकाशित की थी कि खाली कुर्सियों को भरने के लिए पूर्व सांसदों को बुलाया जा सकता है. हालांकि, ऐसी कोई नौबत नहीं आई.
प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषण के दौरान कई बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला. सांसदों ने बार-बार खड़े होकर और तालियां बजाकर उनके विचारों का समर्थन किया. ऐसा लगा कि वे उनकी बातों से सहमत हैं. उनका भाषण समाप्त होते ही एक बार फिर पूरा सदन मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा.
पीएम मोदी के भाषण के बाद स्पीकर ने फिर से उनसे हाथ मिलाया. पीएम मोदी ने वहां पर मौजूद सांसदों से हाथ मिलाए, इनमें विपक्षी सांसद भी शामिल थे. कई सांसदों ने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. कुछ सांसदों ने सेल्फी ली. नेसेट में पीएम मोदी का स्वागत और उनके प्रति दिखाया गया सम्मान भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक माना गया.
पीएम मोदी के संबोधन से पहले स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा, "आज नेसेट के अध्यक्ष के रूप में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेसेट को संबोधित करते हुए उनका स्वागत कर रहा हूं और एक बार फिर इतिहास रच रहा हूं. धन्यवाद, प्रधानमंत्री मोदी." ओहाना ने हिंदी में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में स्वागत है." उनके यह बोलते ही पीएम मोदी ने खड़े होकर तालियां बजाकर उन्हें सम्मान दिया.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को "एक मित्र से कहीं अधिक" बताते हुए उनकी सराहना की और सात अक्टूबर 2023 के भीषण हमले के बाद इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए उनका आभार व्यक्त किया.
बेंजामिन नेतन्याहू अपने संबोधन की शुरुआत में भावुक दिखे. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष नेसेट आते हैं और यह हम सभी के लिए हमेशा उत्साह का क्षण होता है, लेकिन मेरे प्रिय मित्र नरेन्द्र, आपकी यात्रा से मैं विशेष रूप से भावुक हूं. आप इजराइल के महान मित्र हैं और विश्व मंच पर एक महान नेता हैं, नरेन्द्र, आप केवल मित्र नहीं हैं. आप भाई हैं."
बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल की अपनी पहली यात्रा के दौरान समुद्र तट पर दोनों नेताओं के नंगे पांव टहलने की वायरल तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा, "हमने अपने जूते उतारे और समुद्र के पानी में टहले." बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों की संयुक्त उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हो गया है.
