पीएम मोदी आध्यात्मिक, लेकिन राहुल गांधी..., आगे ये क्या बोल गईं सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर!

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष गांधी अभी भी परिवार-केंद्रित मानसिकता से प्रभावित दिखते हैं. "उन्हें (राहुल गांधी) उन लोगों की बात सुनने का समय नहीं मिलता है जो वास्तव में शुभचिंतक हैं और उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर किसी से मिलने में आठ महीने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं है."

समाचार एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए, नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आध्यात्मिक हैं, और यह उनके व्यक्तित्व में झलकता है. नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, "जहां तक ​​राहुल गांधी की बात है, वह उन्हें समझ नहीं पाती, क्योंकि वह अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां वह सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करें और बातचीत के लिए तैयार रहें."

कोयंबटूर: पंजाब की पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें 'बहुत आध्यात्मिक' बताया, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को लेकर वह भ्रम की स्थिति में हैं.

नवजोत कौर सिद्धू ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "एक नेता को हर किसी से मिलना चाहिए, खासकर उन लोगों से जो ईमानदार हैं और रचनात्मक सलाह दे रहे हैं...अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो यह उनकी पसंद है. नवजोत कौर सिद्धू ने कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के बारे में भी बात की और इसे ऑनलाइन देखने की तुलना में एक गहरा अलग अनुभव बताया.

देश भर के भक्त रविवार को प्रार्थना, उपवास और रात भर की सभाओं के साथ महाशिवरात्रि मनाने के लिए एक साथ जुटे. सबसे बड़े समारोहों में से एक कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के ईशा योग केंद्र में आयोजित किया गया था, जहां हजारों लोग संगीत, ध्यान और भक्ति के साथ इस पवित्र अवसर को मनाने के लिए एकत्र हुए थे.

भव्य कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की अदाकार तमन्ना भाटिया, टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और अन्य शामिल थे. जैसे ही रात सांस्कृतिक प्रदर्शन और आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ शुरू हुई, वातावरण ऊर्जा से भर गया.

ईशा फाउंडेशन में इस साल के महाशिवरात्रि उत्सव की थीम 'गंगा' थी, जो पवित्र नदी के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व पर केंद्रित थी. कार्यक्रम में सद्गुरु के नेतृत्व में निर्देशित ध्यान के साथ-साथ कई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा लाइव संगीत और नृत्य प्रदर्शन शामिल थे.

