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12-13 साल में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, अब कृषि में निवेश बढ़ाए उद्योग जगत: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Ians )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक रफ्तार को और तेज करने के लिए भारतीय उद्योग जगत यानी 'इंडिया इंक' से खुले मन से सुझाव मांगे हैं. गुरुवार को उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि यह 'दोस्तों की सरकार' है, इसलिए वे बिना किसी झिझक या संकोच के सुधारों के लिए सीधे उन्हें पत्र लिखें.

'इंडिया फर्स्ट' और कृषि क्षेत्र में निवेश का मंत्र

प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट जगत से अपील की कि वे अगले 20 वर्षों तक अपने हर बड़े और दीर्घकालिक निवेश के फैसले में 'इंडिया फर्स्ट' की सोच को आधार बनाएं. उन्होंने कहा कि इससे न केवल देश आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि खुद उद्योगों के लिए भी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र से कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों में भारी निवेश करने का आह्वान किया.

टैक्स कटौती के बदले रोजगार और सैलरी बढ़ाने पर सवाल

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उद्योग जगत को उसकी जिम्मेदारी का अहसास भी कराया. उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने 2014 के मुकाबले बेसिक कॉरपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है, और अब सालाना 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय भी टैक्स-फ्री है. इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों से सीधा सवाल पूछा कि जब सरकार ने टैक्स में इतनी बड़ी राहत दी है, तो क्या इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है और उनकी सैलरी में इजाफा किया है?