पीएम मोदी ने सांसद खेल महोत्सव में युवाओं से की बातचीत, खेलों में आगे बढ़ने के लिए किया प्रोत्साहित

पीएम नरेंद्र मोदी ( PTI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने वाले युवाओं के साथ वर्चुअली बातचीत की और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने और देश के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित किया. पीएम मोदी ने युवाओं की स्वस्थ लाइफस्टाइल की तारीफ की और उन्हें अपने लक्ष्य पाने के लिए अनुशासन, मेहनती और खुद आत्मविश्वासी बनने की सलाह दी. दरांग-उदलगुरी लोकसभा क्षेत्र में सांसद दिलीप साकिया द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने वाली युवा एथलीट शांति कुमारी से बातचीत करते हुए, पीएम मोदी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें रेगुलर कबड्डी प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित किया. पीएम मोदी ने कहा, "मेहनत करती रहो. मैं तुम्हें 10वीं की परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भविष्य में देश को गर्व महसूस कराओगी." इसीक्रम में 14 साल की एथलीट से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने उससे पूछा कि वह एक ही समय में साइकिल पोलो और कबड्डी कैसे खेल लेती है. पीएम मोदी ने दोनों खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बधाई दी और खेलों को अपनी ताकत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. पीएम मोदी ने कहा, "भारत में बहुत प्रतिभा है. आप एक साथ दो खेल खेल रहे हैं. उन्हें अपनी ताकत बनाएं और जब कोई एक खेल चुनने का समय आए, तो सोच-समझकर चुनें. मैं आपको बधाई देता हूं." युवा बॉक्सर नीरज से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें देश के लिए मेडल लाने के लिए मोटिवेट किया.