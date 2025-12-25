ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने सांसद खेल महोत्सव में युवाओं से की बातचीत, खेलों में आगे बढ़ने के लिए किया प्रोत्साहित

पीएम मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए खिलाड़ियों के जोश, जज्बे और आत्मविश्वास की सराहना की.

PM narendra modi
पीएम नरेंद्र मोदी (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने वाले युवाओं के साथ वर्चुअली बातचीत की और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने और देश के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित किया.

पीएम मोदी ने युवाओं की स्वस्थ लाइफस्टाइल की तारीफ की और उन्हें अपने लक्ष्य पाने के लिए अनुशासन, मेहनती और खुद आत्मविश्वासी बनने की सलाह दी. दरांग-उदलगुरी लोकसभा क्षेत्र में सांसद दिलीप साकिया द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने वाली युवा एथलीट शांति कुमारी से बातचीत करते हुए, पीएम मोदी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें रेगुलर कबड्डी प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित किया.

पीएम मोदी ने कहा, "मेहनत करती रहो. मैं तुम्हें 10वीं की परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भविष्य में देश को गर्व महसूस कराओगी." इसीक्रम में 14 साल की एथलीट से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने उससे पूछा कि वह एक ही समय में साइकिल पोलो और कबड्डी कैसे खेल लेती है.

पीएम मोदी ने दोनों खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बधाई दी और खेलों को अपनी ताकत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. पीएम मोदी ने कहा, "भारत में बहुत प्रतिभा है. आप एक साथ दो खेल खेल रहे हैं. उन्हें अपनी ताकत बनाएं और जब कोई एक खेल चुनने का समय आए, तो सोच-समझकर चुनें. मैं आपको बधाई देता हूं." युवा बॉक्सर नीरज से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें देश के लिए मेडल लाने के लिए मोटिवेट किया.

पीएम मोदी ने पूछा, "क्या मुझे यकीन करना चाहिए कि आप देश के लिए मेडल लाएंगे?" उन्होंने आगे कहा कि वह खिलाड़ी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं. "मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं. प्रैक्टिस करते रहें और डाइट और एक्सपोजर की चिंता न करें. हम वह देंगे."

इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों के जोश, उत्साह और एक्साइटमेंट ने मुझे भारत की ताकत की झलक दी. अभी मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ियों से बात कर रहा था. उनका जोश, उनका जज़्बा, उनका उत्साह, मुझे भारत की ताकत की एक झलक दिखी.

पीएम मोदी ने कहा, "आज मैंने इन खिलाड़ियों में जो आत्मविश्वास देखा, वह लाखों भारतीय युवाओं में भी वैसा ही विश्वास भरता है. इसीलिए स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, हर फील्ड में भारत के युवा अपना परचम लहरा रहे हैं." सांसद खेल महोत्सव 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया गया था.

कई प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा, सांसद खेल महोत्सव युवाओं में अनुशासन, टीमवर्क और लीडरशिप सिखाने का एक मूवमेंट है. इसे रावेर लोकसभा सीट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है, जो जमीनी स्तर पर खेल में बेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत समर्पण को दिखाता है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी ने दी क्रिसमस की बधाई, शांति और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने का दिया मंत्र

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
YOUTH INTERACTION
SPORTS MOTIVATION
GRASSROOTS SPORTS
SANSAD KHEL MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.