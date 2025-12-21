ETV Bharat / bharat

ब्रह्मपुत्र की लहरों पर प्रधानमंत्री मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा': असम के छात्रों को दिया सफलता का मंत्र

रविवार की सुबह असम की जीवनदायिनी मानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों के बीच शिक्षा और संवाद का एक अनूठा संगम देखने को मिला.

PM Modi in Assam
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 1:29 PM IST

Updated : December 21, 2025 at 2:30 PM IST

गुवाहाटीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम दौरे के दूसरे दिन रविवार 21 दिसंबर को एक अलग और बेहद खास अंदाज में नजर आए. प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में रिवर क्रूज पर छात्रों के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने हर एक बच्चे से बड़ी ही आत्मीयता के साथ बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए. प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए पूरे इलाके में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

करीब 55 मिनट तक हुआ संवादः

रविवार सुबह करीब 8:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस विशेष रिवर क्रूज पर पहुंचे. ब्रह्मपुत्र नदी के शांत वातावरण के बीच लगभग 9:40 बजे तक, यानी करीब 55 मिनट तक उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया. प्रधानमंत्री का यह संवाद केवल एक औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि यह छात्रों के मन से परीक्षा के डर को दूर करने और उनमें आत्मविश्वास भरने की एक अनूठी कोशिश थी.

प्रधानमंत्री मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा'. (ETV Bharat)

असम के कोने-कोने से आए छात्रः

इस खास कार्यक्रम में असम के विभिन्न जिलों के कुल 25 मेधावी छात्रों को शामिल होने का मौका मिला. ये छात्र कामरूप मेट्रोपॉलिटन, मोरीगांव, डिब्रूगढ़, कछार, श्रीभूमि, बक्सा, दिमा हसाओ, कोकराझार, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नलबाड़ी जैसे जिलों से आए थे. इनमें जवाहर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, असम जातीय विद्यालय, डॉन बॉस्को संस्थान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र शामिल थे.

PM Modi in Assam
पीएम के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कतार में खड़े छात्र-छात्राएं. (ETV Bharat)

शहीदों को दी श्रद्धांजलिः

रिवर क्रूज पर बच्चों के साथ चर्चा पूरी करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के बोरागांव स्थित 'शहीद स्मारक क्षेत्र' पहुंचे. यहां का माहौल बेहद भावुक था. प्रधानमंत्री ने असम आंदोलन के पहले शहीद खड़गेश्वर तालुकदार और उनके साथ बलिदान देने वाले 855 अन्य शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने इन शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया, जिन्होंने असम की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी.

असम की उन्नति के लिए बड़ा कदमः

शहीदों को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप के लिए रवाना हुए. यहां उन्होंने असम और देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना की नींव रखी. प्रधानमंत्री ने करीब 10,600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए अमोनिया-यूरिया प्लांट का भूमि पूजन किया.

PM Modi in Assam
इसी शिप पर चर्चा हुई. (ETV Bharat)

क्यों खास है यह परियोजनाः

यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस नए प्लांट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत की विदेशों से उर्वरक आयात करने की निर्भरता को कम करना है. इसके साथ ही, यह प्लांट पूर्वोत्तर राज्यों की नाइट्रोजन उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

PM Modi in Assam
बाएं से, असम के मंत्री अतुल बोरा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गुवाहाटी में 'शहीद स्मारक क्षेत्र' में. (PTI)

