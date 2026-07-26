'बॉर्डर के गांव अब अंतिम नहीं', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने सीमावर्ती गांवों को 'प्रथम गांव' बताया.
Published : July 26, 2026 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत रविवार को युवाओं से बातचीत की. उन्होंने कहा कि अकेले यात्रा करना दुनिया को जानने के साथ-साथ खुद को भी जानने का एक तरीका है.
पीएम ने कहा, राजनीति में आने से पहले भी मैं अक्सर सीमावर्ती गांवों का दौरा किया करता था और 25 सालों से बहादुर सैनिकों के साथ सीमा पर दिवाली मनाता आ रहा हूं. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों की उपेक्षा की गई, उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव था; सरकार अब इन क्षेत्रों को राष्ट्र के प्रथम गांवों के रूप में मानती है.
#WATCH | Delhi: During his interaction with the participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026 via video conferencing, Prime Minister Narendra Modi says, "This 'Vibrant Village' journey is a powerful medium for connecting with everyone and bringing people together. This… pic.twitter.com/8eYjKQUmBL— ANI (@ANI) July 26, 2026
उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग जिलों के युवा हिमाचल प्रदेश, उतराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें और वहां के लोगों की जीवनशैली के बारे में जानें. पीएम ने कहा कि जो गांव वीरान पड़ गए थे, आज वहां फिर से चहल-पहल है, बेटियां स्कूल-कॉलेज जा रही हैं.
इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, गांवों को पहली बार बिजली, सड़कें, नल का पानी और गैस कनेक्शन मिल रहे हैं; ये सुविधाएं जीवन बदल देने वाली हैं, गांवों में निरंतर प्रगति हो रही है. 400 से ज्यादा चयनित प्रतिभागियों ने दूरस्थ गांवों में एक सप्ताह बिताया और स्थानीय संस्कृति से जुड़े, ये कार्यक्रम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का उदाहरण है.
#WATCH | Delhi: During his interaction with the participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026 via video conferencing, Prime Minister Narendra Modi says, " our government has designated these border villages as the country's "first villages"—the first villages where the… pic.twitter.com/NbtRZ9RtNy— ANI (@ANI) July 26, 2026
पीएम मोदी ने कहा कि आज का युवा 'विकसित भारत' की ऊर्जा भी है और 'विकसित भारत' का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है. पीएम ने पर्यटकों से अपने बजट का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर खर्च करने की अपील की ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले और स्थानीय पहचान को प्रोत्साहन मिले.
प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के स्वयंसेवकों से कहा- जब आप खुशी बांटते हैं, तो वह कई गुना बढ़ जाती है; अपने अनुभवों को लिखें और उन्हें आगे भी बढ़ाएं. प्रौद्योगिकी ने भारत के हर कोने में अपना साम्राज्य फैला दिया है. जो लोग पहले प्राथमिकता सूची में सबसे आखिर में थे, वे अब सबसे आगे हैं.
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