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'बॉर्डर के गांव अब अंतिम नहीं', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत रविवार को युवाओं से बातचीत की. उन्होंने कहा कि अकेले यात्रा करना दुनिया को जानने के साथ-साथ खुद को भी जानने का एक तरीका है. पीएम ने कहा, राजनीति में आने से पहले भी मैं अक्सर सीमावर्ती गांवों का दौरा किया करता था और 25 सालों से बहादुर सैनिकों के साथ सीमा पर दिवाली मनाता आ रहा हूं. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों की उपेक्षा की गई, उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव था; सरकार अब इन क्षेत्रों को राष्ट्र के प्रथम गांवों के रूप में मानती है. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग जिलों के युवा हिमाचल प्रदेश, उतराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें और वहां के लोगों की जीवनशैली के बारे में जानें. पीएम ने कहा कि जो गांव वीरान पड़ गए थे, आज वहां फिर से चहल-पहल है, बेटियां स्कूल-कॉलेज जा रही हैं.