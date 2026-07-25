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रातों-रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर बनाया रिकॉर्ड, बढ़ गए इतने फॉलोअर्स

पीएम मोदी के फॉलोअर्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी दूसरी जानी-मानी इंटरनेशनल हस्तियों से दोगुने से भी ज्यादा हैं.

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रातों-रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर बनाया रिकॉर्ड (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 8:37 AM IST

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों और मोदी सरकार के बीच आज शनिवार को एक बार फिर बैठक होने वाली है. सारी देश की निगाहें इस ओर लगी हैं. प्रदर्शनकारी छात्र लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार और शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर के युवाओं से संवाद किया.

पहले गुरुवार को सोशल मीडिया 'एक्स पर युवाओं को संदेश दिया. उसके बाद शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर भी दूसरा वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी ने देश के सभी युवाओं खासकर Gen Z को धन्यवाद दिया. मुख्य बात यह है कि पीएम मोदी के इस वीडियो के शेयर होते ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के देर रात के वीडियो से इंस्टाग्राम पर रातों-रात करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ गए, जो पेपर लीक मामले पर उनकी सोच की बड़ी पहुंच और लोगों में उनकी स्वीकार्यता का संकेत है.

जानकारों ने पीएम मोदी के एग्जाम पेपर लीक पर बात करते हुए उनके हाई-एंगेजमेंट सेल्फी वीडियो को उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में रातों-रात हुई बढ़ोतरी का क्रेडिट दिया, जिससे उनके फॉलोअर्स की कुल संख्या लगभग 102 मिलियन हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह वीडियो पोस्ट किया तब उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या करीब 101 मिलियन थी. उसके बाद यह 102 मिलियन हो गई.

प्रधानमंत्री की दुनिया भर में डिजिटल मौजूदगी बहुत बड़ी है. वे दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पॉलिटिशियन और वर्ल्ड लीडर हैं, और उनके फॉलोअर्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी दूसरी जानी-मानी इंटरनेशनल हस्तियों से दोगुने से भी ज्यादा हैं.

लोगों से सीधे जुड़ने के अलावा, पीएम मोदी के वीडियो में पॉलिटिकल प्रैक्टिकल सोच और गवर्नेंस धर्म का मिला-जुला नजरिया दिखा. एक तरफ, उन्होंने अपनी सरकार की नाराजगी जाहिर करने वालों को सीधे खारिज करने के बजाय उनसे जुड़ने की इच्छा दिखाई. दूसरी तरफ, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर ऐसे सिस्टम में सुधार करने पर जोर दिया जो उनकी कुशलता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की बड़ी सोच से मेल खाते हों. पेपर लीक से स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को हुई गहरी परेशानी के बारे में बताते हुए, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं, जिससे जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया.

उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पेपर लीक से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है. एग्जाम देने वालों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार की प्रायोरिटी पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि लगभग 22 लाख (2.2 मिलियन) स्टूडेंट्स के लिए बिना देरी के एग्जाम कराने के लिए सभी रिसोर्स जुटाए गए थे. उन्होंने कहा कि रिजल्ट सिर्फ पांच दिन पहले 19 जुलाई को घोषित किए गए थे, और हमें देश भर के सफल स्टूडेंट्स की खुशी की खबर मिल रही है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ अपनी कामयाबी पर आराम नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद फास्ट-ट्रैक कोर्ट और एग्जाम में गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़ी सजा के लिए एक मजबूत प्रपोजल तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की है.

24 घंटे में सबसे ज्यादा बार देखे जाने का बना रिकॉर्ड
पीएम मोदी ने इससे पहले गुरुवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर भी एक वीडियो पोस्ट किया था. उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले 24 घंटों के अंदर करीब 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज्यादा बार यह वीडियो देखा गया है. यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वहीं, इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए दूसरे वीडियो की बात करें तो इसको भी 303 व्यूज मिले हैं. वहीं, अब तक के व्यूज की बात करें तो खबर लिखे जाने तक यह आंकड़ा 322 मिलियन से ज्यादा तक पहुंच गया है.

पढ़ें: पीएम मोदी ने 24 घंटे में शेयर किया दूसरा वीडियो, Gen Z को थैंक्स देते हुए कही बड़ी बात

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