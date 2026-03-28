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PM मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर का उद्घाटन किया

इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, 'मैं आप सभी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शानदार और प्रतिष्ठित जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन पर हार्दिक बधाई देता हूं. न केवल जेवर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरा भारत इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित है. क्योंकि दिल्ली, जो हमारी राजधानी है और देश की धड़कन है, उसे आज एक दूसरी धड़कन मिल गई है.

हालांकि, दूरदर्शी सोच और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ, पिछले 11-12 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक 'नए भारत' की रूपरेखा तैयार की गई है. आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें नियंत्रण में हैं, और उनकी आपूर्ति भी सुचारू रूप से जारी है. इसके विपरीत, अमेरिका जैसे विकसित देशों और भारत के पड़ोसी देशों में भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, और वहां इनकी भारी किल्लत बनी हुई है.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा, 'इस समय पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है. चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल है और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही हैं.

गौतम बुद्ध नगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण किया. उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं. उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बुद्ध का एक पवित्र अवशेष भेंट किया गया.

यह शानदार हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा जो 3000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 11,200 करोड़ रुपये की लागत से बना है और जिसका रनवे 4 किलोमीटर लंबा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह से सक्षम है. जेवर टर्मिनल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब आप यहाँ आएंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश के गौरव और पहचान का अनुभव होगा. यह हमारे प्रधानमंत्री का विजन है विकास और विरासत, दोनों का विचार.'

एयरपोर्ट के पहले चरण को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत लगभग 11200 करोड़ रुपये के कुल निवेश से विकसित किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के एक ग्लोबल एविएशन हब बनने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है. यह एयरपोर्ट जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए एक बड़े इंटरनेशनल गेटवे के तौर पर देखा जा रहा है. देश के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और क्षेत्रीय व इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया गया है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरक होगा. ये दोनों एयरपोर्ट मिलकर एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम के तौर पर काम करेंगे, जिससे भीड़ कम होगी. साथ ही यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर दुनिया के अग्रणी एविएशन हब में अपनी जगह बना पाएगा.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है. शुरुआत में इस एयरपोर्ट की यात्री संभालने की क्षमता सालाना 12 मिलियन यात्री (MPPA) होगी जो पूरी तरह से विकसित होने पर बढ़कर 70 एमपीपीए तक पहुंच जाएगी.

इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम है. इसके साथ ही इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी हैं जिनमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग शामिल हैं जो कुशल, हर मौसम में और चौबीसों घंटे चलने वाले ऑपरेशंस में मदद करते हैं.

इस एयरपोर्ट में एक मजबूत कार्गो इकोसिस्टम भी शामिल है. इसमें एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब है, जिसमें एक इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं. पीएमओ की प्रेस रिलीज के अनुसार यह कार्गो सुविधा सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो संभालने के लिए डिजाइन की गई है. इसे बढ़ाकर लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकता है. इसमें 40 एकड़ में फैली एक खास मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सुविधा भी शामिल है.

एक टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लक्ष्य एक 'नेट-जीरो एमिशन' सुविधा के तौर पर काम करना है. इसके लिए इसमें ऊर्जा-कुशल सिस्टम और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीकों को शामिल किया गया है.

इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन भारतीय विरासत से प्रेरणा लेता है, जिसमें पारंपरिक घाटों और हवेलियों की याद दिलाने वाले तत्वों को शामिल किया गया है. इस तरह यह सांस्कृतिक सौंदर्य को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है.