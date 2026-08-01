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'युवा शक्ति ही देश की असली ताकत': मैसूरु में 'विवेक स्मारक' के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी

मैसूरु (कर्नाटक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आज भारत अपने युवाओं के कारण विकास की ओर बढ़ रहा है और युवा देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखा रहे हैं. मोदी ने यहां श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र (विवेक स्मारक) और मैसूरु शहर के नारायण शास्त्री रोड पर विवेक मेमोरियल का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

पीएम मोदी ने कहा- "आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है. इसे किसने संभव बनाया है? भारत के युवाओं की क्षमता ने. भारत के युवा दुनिया के विकास को गति दे रहे हैं." प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्मारक ऐसे युवाओं को तैयार करे जो देश को अपने से ऊपर रखें और विवेकानंद के सेवा और त्याग के आदर्शों से प्रेरणा लें.

उन्होंने कहा कि किसी भी देश में जब युवाओं को सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और बड़े सपने देखने तथा उन सपनों को अपनी ही धरती पर सच करने का आत्मविश्वास मिलता है, तभी उनकी क्षमता राष्ट्रीय शक्ति में बदलती है.

उन्होंने कहा, "इस संबंध में, हमारे शैक्षणिक संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. मुझे खुशी है कि भारत में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आज देश में एमबीबीएस की लगभग 1,40,000 सीटें हैं. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के युवाओं को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का एक माध्यम बन रही है."

मोदी ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक्नोलॉजी व स्पेस टेक्नोलॉजी में एक उभरता हुआ लीडर बनाने का श्रेय भारत के युवाओं को दिया.

हाल ही में निजी तौर पर विकसित भारतीय रॉकेट के लॉन्च का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश के युवा इन्नोवेटर्स की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है.