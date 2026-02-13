आज हम नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं..., सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन कर बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया.
Published : February 13, 2026 at 6:55 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शुक्रवार को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हम सब एक नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं... 13 फरवरी का यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरुआत का गवाह बन रहा है."
पीएम मोदी ने कहा कि, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण भारत को सदियों तक औपनिवेशिक गुलामी में रखने के उद्देश्य से किया गया था. आज हम सब 'विकसित भारत' को पाने के संकल्प के साथ सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं हमें अपने लक्ष्यों को पाने का ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है.
LIVE: PM Shri @narendramodi participates in the inaugural programme of Seva Teerth and Kartavya Bhavan-1 & 2. https://t.co/pSfoJsqEA5— BJP (@BJP4India) February 13, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, न कि किसी सम्राट की आकांक्षाओं को. उन्होंने कहा कि ये सौ साल पुरानी इमारतें जर्जर हो रही थीं, इनमें जगह और सुविधाओं की कमी थी; ये एक नए राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थीं . साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा में औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ना जरूरी है .
पीएम ने कहा कि हम औपनिवेशिक विरासत के प्रतीकों को हटा रहे हैं; यह केवल नाम बदलने की बात नहीं है, बल्कि शासन का नजरिया बदलने की भी बात है. हमारे लिए शासन का अर्थ सेवा है, और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the Seva Teerth complex, the new building which houses the PM's Office, the National Security Council Secretariat, and the Cabinet Secretariat. PM Modi will address the gathering shortly— ANI (@ANI) February 13, 2026
(Source: DD)
उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी कोलकाता से रायसीना हिल पर स्थित उन इमारतों में स्थानांतरित कर दी गई, जिनका निर्माण ब्रिटिश राजघराने की इच्छा के अनुसार किया गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो नए ‘कर्तव्य भवन’ का उद्घाटन किया और इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया.
बता दें कि सेवा तीर्थ में पीएम का ऑफिस, राष्ट्रीय सचिवालय परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं. इसके अलावा कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और फैमिली वेलफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर्स, शिक्षा, कल्चर, लॉ और जस्टिस, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, और ट्राइबल अफेयर्स जैसे कई खास मंत्रालय हैं.
