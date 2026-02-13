ETV Bharat / bharat

आज हम नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं..., सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन कर बोले PM मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शुक्रवार को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हम सब एक नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं... 13 फरवरी का यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरुआत का गवाह बन रहा है."

पीएम मोदी ने कहा कि, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण भारत को सदियों तक औपनिवेशिक गुलामी में रखने के उद्देश्य से किया गया था. आज हम सब 'विकसित भारत' को पाने के संकल्प के साथ सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं हमें अपने लक्ष्यों को पाने का ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, न कि किसी सम्राट की आकांक्षाओं को. उन्होंने कहा कि ये सौ साल पुरानी इमारतें जर्जर हो रही थीं, इनमें जगह और सुविधाओं की कमी थी; ये एक नए राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थीं . साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा में औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ना जरूरी है .