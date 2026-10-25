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पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में RBI के डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया

पीएम मोदी ने कहा कि आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान से ओडिशा और देश के लोगों को बड़ा लाभ होगा.

PM Modi Inaugurates RBI data centre and Cybersecurity Training Institute in Bhubaneswar
पीएम मोदी ने ओडिशा में RBI के डेटा सेंटर का उद्घाटन किया (स्क्रीनग्रैब: YouTube@NarendraModi)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2026 at 6:26 PM IST

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भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 169 करोड़ रुपये के डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव, और उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा भी मौजूद थे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान से ओडिशा और देश के लोगों को लाभ होगा. उन्होंने कहा, "हमारे लिए विकास का मतलब भारत की संतुलित वृद्धि और गांवों तथा छोटे शहरों के लिए अवसर उपलब्ध कराना है."

मोदी ने कहा कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र अब दुनिया के सबसे दक्ष क्षेत्रों में शामिल है और लोगों को 24 घंटे बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों, पारंपरिक कारीगरों, रेहड़ी-पटरी वालों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पहली बार बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला है.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस की सरकारों में बैंकिंग सुविधाएं सिर्फ कुछ अमीर और प्रभावशाली लोगों तक सीमित थीं. उन्हें आसानी से कर्ज मिल जाता था, जबकि गरीबों, मध्यम वर्ग और महिलाओं को ऐसी सुविधाओं से वंचित रखा जाता था. हालांकि, 2014 के बाद संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से स्थिति बदली. पहले आम लोगों के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड विलासिता की चीजें थीं, लेकिन अब ये सभी के लिए उपलब्ध हैं."

उन्होंने कहा, "पिछला दशक उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए समर्पित था, जो इनसे वंचित थे. आने वाला दशक बैंकिंग सेवाओं को अधिक दक्ष और भरोसेमंद बनाने का होगा."

प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा खनन से लेकर 'माइक्रोचिप' तक के क्षेत्रों में अपना भविष्य गढ़ेगा और युवाओं के लिए नए मौकों के कई द्वार खुलेंगे.

बैंकिंग प्रणाली को साइबर आतंकवादियों से बचाने की जरूरत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध अब केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बनाकर भी लड़े जा रहे हैं. उन्होंने भारत की बैंकिंग प्रणाली को साइबर आतंकवादियों से बचाने की जरूरत पर जोर दिया.

पीएम मोदी ने कहा, "हम सब जानते हैं कि आज युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते. किसी देश की अर्थव्यवस्था पर हमले से भी वह कमजोर हो सकता है. जैसे-जैसे भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से मजबूत होता जा रहा है, हमारे बैंकिंग सिस्टम को साइबर अपराधियों और साइबर आतंकवादियों से बचाना भी उतना ही जरूरी हो गया है. आज, साइबर खतरे लगातार बदल रहे हैं. हम इन नई चुनौतियों का सामना पुराने सिस्टम, पुराने प्रशिक्षण के तरीकों या पुराने साधनों (tools) से नहीं कर सकते. हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल मानव संसाधन (Skilled Human Resource) की जरूरत है. यहीं पर नया साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन अहम रोल निभाएगा..."

ओडिशा सरकार ने एक बयान में कहा कि डेटा सेंटर मिशन-क्रिटिकल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के साथ-साथ दूसरी बड़ी पहलों को भी होस्ट करेगा.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि डेटा सेंटर ओडिशा के विकास की यात्रा में मदद करेगा.

सरकार ने कहा, "यह डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच, दक्षता और भरोसे को बढ़ाने में मदद करेगा, और एक सुरक्षित डिजिटल नींव बनाएगा जिस पर भारत की तेजी से प्रौद्योगिकी पर चलने वाली वित्तीय अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है."

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TAGGED:

PM MODI
PM MODI IN BHUBANESWAR
CYBERSECURITY TRAINING INSTITUTE
RBI DATA CENTRE IN BHUBANESWAR
RBI डेटा सेंटर का उद्घाटन

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