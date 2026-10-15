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PM मोदी ने किया लेह एयरपोर्ट का उद्घाटन, ये देश का पहला जियोथर्मल हीटिंग सुविधाओं वाला एयरपोर्ट बना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण किया ( IANS VIDEO )

By Moazum Mohammad 5 Min Read

श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण किया, जिसमें लेह में एयरपोर्ट टर्मिनल भी शामिल है. कुल 3350 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स में लेह में पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट शामिल है. इसके अलावा प्रोजेक्ट्स में स्ट्रेटेजिक रोड कनेक्टिविटी, हाइड्रोपावर, हेरिटेज कंजर्वेशन और वॉटर सिक्योरिटी शामिल हैं.

पीएम ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा, 'आज लद्दाख की तरक्की और विकास में एक और चैप्टर जुड़ गया है. मुझे टेक्नोलॉजी के जरिए इस मौके का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है. आज लद्दाख में कई जरूरी विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है. इन प्रोजेक्ट्स से कई लोगों का आना-जाना आसान होगा, कुछ इलाकों में बिजली की सुविधा बेहतर होगी, पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी पुरानी विरासत के संरक्षण को नई ताकत मिलेगी.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए लद्दाख के सभी लोगों को बधाई देता हूं. मैं इन प्रोजेक्ट्स में शामिल सभी इंजीनियरों, मजदूरों और स्थानीय साथियों को भी बधाई देता हूं. मैं खास तौर पर बीआरओ के हमारे साथियों की तारीफ करता हूं.' 640 करोड़ रुपये से बना लेह एयरपोर्ट 23,800 स्क्वायर मीटर में फैला है 640 करोड़ रुपये की लागत से बना लेह एयरपोर्ट 23,800 स्क्वायर मीटर में फैला है और उम्मीद है कि इससे हर साल 35 लाख पैसेंजर आ-जा सकेंगे. पीएम ने याद दिलाया कि कुछ समय पहले उन्होंने लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग की नींव रखी थी, और आज उन्हें इस जरूरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का मौका मिला.' खराब मौसम को लेकर जियोथर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पीएम ने कहा, 'यह टर्मिनल एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर कैपेसिटी को 10 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर देगा. यहां फ्लाइट्स की संख्या भी तीन गुना बढ़ सकती है. इस टर्मिनल की एक और खास बात यह है कि लद्दाख के खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए, यहां जियोथर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया गया है. यह भारत का पहला एयरपोर्ट टर्मिनल है जिसमें जियोथर्मल हीटिंग की सुविधा है. आप सभी को बधाई.' 298 km लंबी निम्मू-पदुम-दारचा सड़क का उद्घाटन पीएम ने 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दारचा रोड भी देश को समर्पित की. बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने इसे बनाया है. यह लेह में निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से दूर ज़ांस्कर वैली के जरिए जोड़ेगी और श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह हाईवे को सपोर्ट करते हुए लद्दाख के लिए एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर होगा. एक अधिकारी ने कहा, 'इस सड़क की स्ट्रेटेजिक अहमियत ऑपरेशनल मोबिलिटी को बढ़ाने और आर्म्ड फोर्सेज के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत करने में है,' उन्होंने आगे कहा कि इससे ज़ांस्कर के लोगों को हेल्थकेयर, एजुकेशन, मार्केट और जरूरी सर्विसेज तक पहुंच बेहतर होने से भी फ़ायदा होगा.