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‘पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य’ पर सम्मेलन: जस्टिस श्रीवास्तव बोले- पीएम ने भारत की यात्रा को नई गति दी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा आयोजित 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' (The Future of Environment and Climate Dynamics) विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दो दिवसीय 19 और 20 सितंबर को कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है.

कार्यक्रम के पहले दिन उद्घाटन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव भी शामिल हुए.

इस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, जिला अदालतों के जज, अलग-अलग मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (SEACs), राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (SEIAAs), राज्य वेटलैंड प्राधिकरणों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. इसमें 17 देशों के जाने-माने जज और न्यायिक प्रतिनिधि भी एक साथ आएंगे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के चेयरपर्सन, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है. आपकी नेतृत्व ने पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ विकास की दिशा में भारत की यात्रा को नई गति दी है. आपकी दूरदर्शी लीडरशिप में, भारत ने कई ऐसे बड़े बदलाव लाने वाले कदम उठाए हैं जो पर्यावरण से जुड़े कामकाज में एक व्यापक नजरिए को दिखाते हैं. स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, AMRUT 2.0, नमामि गंगे, PM-KUSUM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं. ये पहल एक बड़े विजन को दर्शाती हैं—एक ऐसे भारत का विजन जो ज्यादा साफ-सुथरा, हरा-भरा, मजबूत और टिकाऊ हो. इसलिए, आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस कॉन्फ्रेंस को खास अहमियत देती है. यह हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ किसी एक संस्था या सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है. यह एक सामूहिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जिम्मेदारी है.