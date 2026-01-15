ETV Bharat / bharat

28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, ओम बिड़ला भी होंगे शामिल

ओम बिड़ला ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में साझा संसदीय मूल्यों, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल सहयोग पर चर्चा होगी.

COMMONWEALTH SPEAKERS CONFERENCE
28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 10:46 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें कॉन्फ्रेंस (CSPOC) में शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले संसद भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वे कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे.

इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला करेंगे और इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी, साथ ही चार अर्ध-स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो इस कार्यक्रम के अंतरराष्ट्रीय लेवल और महत्व को दिखाता है. CSPOC डेमोक्रेटिक संस्थाओं और मॉडर्न लेजिस्लेटिव तरीकों को मजबूत करने के लिए आज के संसदीय मुद्दों पर बातचीत करेगा. मुख्य विषयों में स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों की बदलती भूमिका, संसदीय कामकाज में टेक्नोलॉजी में बदलाव, और डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना शामिल हैं.

इस बीच, नामीबिया के डिप्टी स्पीकर और मोंटसेराट डेलीगेशन भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं. चर्चा के लिए तय मुख्य विषयों में "संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेस: इनोवेशन को बैलेंस करना, निरीक्षण और अनुकूलन' शामिल हैं, जिसे मलेशिया लीड करेगा; "सोशल मीडिया और सांसदों पर इसका असर" जिसे श्रीलंका प्रेजेंट करेगा; और "वोटिंग से आगे बढ़कर संसद और नागरिक भागीदारी के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए नई रणनीति' जिसमें नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका का योगदान होगा.

वहीं, दूसरे सत्र में सांसदों और पार्लियामेंट्री स्टाफ की सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और अच्छाई पर फोकस किया जाएगा. इसके साथ ही मजबूत डेमोक्रेटिक संस्थाओं को बनाए रखने में स्पीकर और प्रेसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका पर एक खास प्लेनरी डिस्कशन भी होगा. इससे पहले बुधवार को बिरला ने 28वें CSPOC से पहले स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग की अध्यक्षता की. CSPOC को 14 से 16 जनवरी तक भारत की संसद आयोजित कर रही है, और यह भागीदारी के मामले में सबसे बड़ा होगा.

इससे पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में साझा संसदीय मूल्यों, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल सहयोग पर चर्चा होगी. बिड़ला ने आगे कहा कि भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस से जुड़ा काम ऑनलाइन किया गया है और इसमें किसी भी तरह के कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं लेगा और बांग्लादेश में अभी स्पीकर नहीं है, और अगले महीने आम चुनाव होने हैं. CSPOC का 27वां सत्र जनवरी 2024 में युगांडा ने होस्ट किया था, और उस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और IPD के लीडर ने युगांडा से CSPOC के 28वें एडिशन के होस्ट का काम संभाला था, जो 2026 में भारत में होगा.

