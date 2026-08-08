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IIT दिल्ली में ‘PARAM Pragya’ का PM मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, AI रिसर्च को मिलेगी 250 AI पेटाफ्लॉप की ताकत

400 GPU से मिलेगी बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता PARAM Pragya को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बड़े और जटिल शोध कार्यों के लिए विकसित किया गया है. इसमें 400 NVIDIA A100 80GB GPU लगाए गए हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता करीब 250 AI पेटाफ्लॉप है. इससे शोधकर्ता बड़े AI मॉडल, मशीन लर्निंग और अन्य जटिल कंप्यूटिंग समस्याओं पर काम कर सकेंगे. सुविधा में 10 पेटाबाइट का पैरेलल फाइल सिस्टम स्टोरेज भी है. इससे बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से स्टोर, एक्सेस और प्रोसेस किया जा सकेगा. बड़े डेटासेट के साथ काम करने वाले AI प्रोजेक्ट में यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी होगी.

नई दिल्ली: IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली कैंपस से ऑनलाइन माध्यम के जरिए सोनीपत कैंपस में तैयार अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधा ‘PARAM Pragya’ का उद्घाटन किया. AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए तैयार इस सुविधा में 400 NVIDIA A100 80GB GPU लगाए गए हैं. इससे करीब 250 AI पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग क्षमता मिलेगी. यह सुविधा बड़े स्तर पर AI रिसर्च, डेटा प्रोसेसिंग और तकनीकी नवाचार को गति देने में जरूरी भूमिका निभाएगी.

PARAM Pragya को IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में बने आधुनिक डेटा सेंटर में स्थापित किया गया है. इस डेटा सेंटर को करीब 800 किलोवाट ऊर्जा क्षमता के साथ तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य सुपरकंप्यूटिंग सुविधा को स्थिर और कुशल तरीके से लगातार संचालित करना है.

110 करोड़ रुपये की NSM फंडिंग

PARAM Pragya को केंद्र सरकार के नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत समर्थन मिला है. NSM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की संयुक्त पहल है. मिशन के तहत कंप्यूटिंग सुविधा और डेटा सेंटर के निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपये की फंडिंग दी गई है. वहीं IIT दिल्ली ने डेटा सेंटर के निर्माण के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. C-DAC ने इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पर सुविधा को स्थापित करने और इसे शुरू करने में भूमिका निभाई है.

40 फीसदी कंप्यूटिंग क्षमता बाहरी संस्थानों को

PARAM Pragya की सुविधा का लाभ सिर्फ IIT दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा. नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT दिल्ली इस सुविधा की 40 फीसदी कंप्यूटिंग क्षमता बाहरी संस्थानों और संगठनों के उपयोग के लिए देगा. इससे देश के दूसरे विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और संगठनों के शोधकर्ता भी बड़े स्तर के AI और HPC प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे. इससे AI रिसर्च में संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी.

AI हेल्थकेयर, रोबोटिक्स और शिक्षा में होगा इस्तेमाल

PARAM Pragya का इस्तेमाल AI for Science, AI for Healthcare, AI for Robotics तथा AI for Education जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा. शिक्षा के क्षेत्र में इसके जरिए बड़े स्तर पर AI प्रयोग किए जा सकेंगे और छात्रों को वास्तविक कंप्यूटिंग संसाधनों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. इसके अलावा बहुभाषी AI एप्लीकेशन विकसित करने और बड़े डेटा के विश्लेषण में भी यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है.

परीक्षण पूरा, शोध के लिए तैयार

IIT दिल्ली के मुताबिक PARAM Pragya का परीक्षण पूरा हो चुका है और इसके बेंचमार्क भी तैयार किए जा चुके हैं. अब यह सुविधा IIT दिल्ली के शिक्षकों और छात्रों के साथ बाहरी संस्थानों के शोधकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए तैयार है. यह सुविधा बड़े AI मॉडल, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं, डेटा विश्लेषण और अन्य बड़े पैमाने के शोध कार्यों को गति देगी. इससे ऐसे शोध प्रोजेक्ट पर भी काम करना आसान होगा जिनके लिए सामान्य कंप्यूटिंग सिस्टम पर्याप्त नहीं होते.



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