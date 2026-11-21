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पीएम मोदी ने किया ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन, बिहार को 34,470 करोड़ की 227 विकास योजनाओं की दी सौगात

वैशाली में पीएम मोदी ने किया ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन ( ETV Bharat )

वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन किया. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के नाम पर इस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है.

बिहार को विकास की बड़ी सौगात