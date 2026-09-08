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पीएम मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और दोनों राज्यों में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे. दोपहर करीब 12 बजे, प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

इस मौके पर वे लोगों को भी संबोधित करेंगे. शाम करीब 5:45 बजे, प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे और लोगों को भी संबोधित करेंगे. वडोदरा में प्रधानमंत्री वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के तीन जरूरी सेक्शन देश को समर्पित करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर को कवर करते हैं और 20,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से डेवलप किए गए हैं.

इनमें न्यू सानंद (N)- न्यू मकरपुरा, न्यू उंबरगांव-न्यू सफले और न्यू सफले- न्यू जेएनपीटी सेक्शन शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) की डायरेक्ट कनेक्टिविटी से एग्जिम कार्गो की तेज मूवमेंट आसान होगी, इंडस्ट्रियल सेंटर्स और पोर्ट्स के बीच कनेक्टिविटी मज़बूत होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी.

इन सेक्शन के चालू होने के साथ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) नेटवर्क अपनी पूरी लंबाई में पूरी तरह से चालू हो जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर, ट्रांजिट टाइम को कम करके और अलग-अलग इलाकों में कार्गो की बिना रुकावट मूवमेंट को आसान बनाकर देश के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा.' प्रधानमंत्री न्यू सानंद (नॉर्थ), न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू जेएनपीटी, मुंबई से मालगाड़ी सर्विस को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

इसके अलावा वह टांडा रोड और वडोदरा (प्रतापनगर) के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे. पीएम मोदी छोटा उदयपुर-धार प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर डेवलप की गई जोबट-टांडा रोड नई रेल लाइन देश को समर्पित करेंगे. नई रेल लाइन अलीराजपुर के दूर-दराज और आदिवासी इलाकों को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ेगी. वह 329 किलोमीटर लंबे और 9,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाले तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे.