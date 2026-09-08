पीएम मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
पीएम मोदी वडोदरा में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन जरूरी सेक्शन देश को समर्पित करेंगे. ये 20,700 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए.
Published : September 8, 2026 at 9:30 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और दोनों राज्यों में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे. दोपहर करीब 12 बजे, प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.
इस मौके पर वे लोगों को भी संबोधित करेंगे. शाम करीब 5:45 बजे, प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे और लोगों को भी संबोधित करेंगे. वडोदरा में प्रधानमंत्री वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के तीन जरूरी सेक्शन देश को समर्पित करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर को कवर करते हैं और 20,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से डेवलप किए गए हैं.
इनमें न्यू सानंद (N)- न्यू मकरपुरा, न्यू उंबरगांव-न्यू सफले और न्यू सफले- न्यू जेएनपीटी सेक्शन शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) की डायरेक्ट कनेक्टिविटी से एग्जिम कार्गो की तेज मूवमेंट आसान होगी, इंडस्ट्रियल सेंटर्स और पोर्ट्स के बीच कनेक्टिविटी मज़बूत होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी.
इन सेक्शन के चालू होने के साथ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) नेटवर्क अपनी पूरी लंबाई में पूरी तरह से चालू हो जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर, ट्रांजिट टाइम को कम करके और अलग-अलग इलाकों में कार्गो की बिना रुकावट मूवमेंट को आसान बनाकर देश के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा.' प्रधानमंत्री न्यू सानंद (नॉर्थ), न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू जेएनपीटी, मुंबई से मालगाड़ी सर्विस को भी हरी झंडी दिखाएंगे.
इसके अलावा वह टांडा रोड और वडोदरा (प्रतापनगर) के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे. पीएम मोदी छोटा उदयपुर-धार प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर डेवलप की गई जोबट-टांडा रोड नई रेल लाइन देश को समर्पित करेंगे. नई रेल लाइन अलीराजपुर के दूर-दराज और आदिवासी इलाकों को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ेगी. वह 329 किलोमीटर लंबे और 9,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाले तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे.
इनमें वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन, मियागाम कर्जन-चोरंडा-मालसर गेज कन्वर्जन और विश्वामित्री-दभोई डबलिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा, 'इन प्रोजेक्ट्स से पैसेंजर और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी.'
प्रधानमंत्री लगभग 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाले तीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे. इनमें एनएच-48 के कामरेज-चलथान सेक्शन को छह लेन का बनाना, एनएच-48 के वडोदरा-सूरत सेक्शन पर तापी और नर्मदा पर बड़े पुलों समेत और स्ट्रक्चर बनाना और एनएच-53 पर अभवा, मिंधोला और खजोद जंक्शन पर ग्रेड-सेपरेटेड स्ट्रक्चर बनाना शामिल है.
वह गुजरात सरकार के करीब 2,600 करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. जिन बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होगा, उनमें वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिंग रोड फेज II और कडाना डैम पर 110 MW का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए ऑफिस का कंस्ट्रक्शन वगैरह शामिल है.
जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और पूर्वी वडोदरा के 11 गांवों के लिए पानी सप्लाई प्रोजेक्ट वगैरह शामिल है. मुंबई में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंस में से एक है.
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का सातवां एडिशन मंगलवार (8 सितंबर) से शुक्रवार (11 सितंबर) तक हो रहा है. 2020 से जीएफएफ एक इंटरनेशनल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जो पॉलिसीमेकर्स, रेगुलेटर्स, सेंट्रल बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, फिनटेक, टेक्नोलॉजी कंपनियों, इन्वेस्टर्स, एकेडेमिया और दूसरे ग्लोबल स्टेकहोल्डर्स को फाइनेंस के भविष्य को आकार देने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है.