भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों पर प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन
इन अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी और प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में इनका अहम स्थान है.
Published : January 3, 2026 at 12:17 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 'द लाइट एंड द लोटस: रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन' नाम से पवित्र पिपरहवा रेलिक्स की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के पिपरहवा रत्न अवशेषों को 127 साल बाद वापस लाए जाने के साथ एक ऐतिहासिक पल को दर्शाती है. इस प्रदर्शनी में 1898 की खुदाई और उसके बाद 1971-1975 में पिपरहवा साइट पर हुई खुदाई के दौरान मिले अवशेष, रत्न और अवशेष भी दिखाए गए हैं.
इस इवेंट ने देश और विदेश के इतिहासकारों, कल्चर में दिलचस्पी रखने वालों और बौद्ध फॉलोअर्स का ध्यान खींचा है, जो भारत की अपनी पुरानी विरासत को बचाने और सेलिब्रेट करने की कोशिशों को दिखाता है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे पुराने और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हैं. पुरातात्त्विक सबूत पिपराहवा साइट को पुराने कपिलवस्तु से जोड़ते हैं, जिसे आम तौर पर वह जगह माना जाता है जहाँ गौतम बुद्ध ने त्याग से पहले अपना शुरुआती जीवन बिताया था.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Grand International Exposition of Sacred Piprahwa Relics related to Bhagwan Buddha, ‘The Light & the Lotus: Relics of the Awakened One’ at Rai Pithora Cultural Complex.— ANI (@ANI) January 3, 2026
This historic event marks the reunification of… pic.twitter.com/VVvhb0UJM5
यह प्रदर्शनी बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के हमेशा रहने वाले सभ्यतागत जुड़ाव को दिखाती है और देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दिखाती है. हाल ही में अवशेषों को वापस लाना, सरकार की लगातार कोशिशों, संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने और नई पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से मुमकिन हुआ है.
थीम के हिसाब से ऑर्गनाइज की गई इस प्रदर्शनी में केंद्र में मौजूद सांची स्तूप से प्रेरित एक पुनर्निर्मित व्याख्यात्मक मॉडल मॉडल दिखाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय संग्रह से असली निशानियां और वापस लाए गए रत्न एक साथ लाए गए हैं.
लोगों की दिलचस्पी और समझ को और गहरा करने के लिए इस प्रदर्शनी को एक बड़े ऑडियो-विजुअल अनुभव से सपोर्ट किया गया है. इसमें इमर्सिव फिल्में, डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटिव प्रोजेक्शन और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन शामिल हैं. ये चीजें भगवान बुद्ध के जीवन, पिपराहवा के अवशेषों की खोज और यात्रा, और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित कलात्मक परंपराओं के बारे में आसान जानकारी देती है.