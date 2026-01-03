ETV Bharat / bharat

भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों पर प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया ( ANI VIDEO )