सुप्रीम कोर्ट में 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने' पर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में विधिक सेवा अवसंरचना के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
Published : November 8, 2025 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ करेंगे.इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे.
नालसा द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में विधिक सेवा अवसंरचना के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसमें विधिक सहायता परामर्श प्रणाली, पैनल अधिवक्ता, अर्ध-विधिक स्वयंसेवक, स्थायी लोक अदालतें और विधिक सेवा संस्थानों का वित्तीय प्रबंधन शामिल है. 1987 में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया, जो 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ.
इस अधिनियम की स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी, एकसमान नेटवर्क बनाने के लिए की गई थी. इस अधिनियम के अंतर्गत नालसा का गठन विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के साथ-साथ कानून के अंतर्गत विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने को लेकर नीतियाँ और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए किया गया था.
प्रत्येक राज्य में नालसा की नीतियों और निर्देशों को लागू करने, नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने और लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है.
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो इसके मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं. हाईकोर्ट न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया जाता है.
इसी प्रकार प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की स्थापना की गई है. डीएलएसए जिला न्यायालय परिसर में स्थित है और इसके अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश होते हैं. सिविल न्यायाधीश संवर्ग के एक न्यायिक अधिकारी को पूर्णकालिक आधार पर सचिव नियुक्त किया जाता है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रशासन और क्रियान्वयन हेतु एक सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है.