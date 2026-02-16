ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी आज भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली में आज से पांच दिनों का एक्सपो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो रहा है.

PM Modi AI Impact Expo 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो ) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे. आज से शुरू हो रहे इस पांच दिवसीय एक्सपो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 13 देशों के पवेलियन होंगे जो एआई इकोसिस्टम में इंटरनेशनल सहयोग दिखाएंगे. यह एक्सपो समिट के साथ उसी जगह पर होगा.

70,000 स्क्वेयर मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले में इस कार्यक्रम में ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म, स्टार्टअप, एकेडेमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनियन मिनिस्ट्री, राज्य सरकारें और इंटरनेशनल पार्टनर एक साथ आएंगे. इस समारोह में 13 देशों के पवेलियन भी होंगे, जो एआई इकोसिस्टम में इंटरनेशनल सहयोग दिखाएंगे.

इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीकी देशों के पवेलियन शामिल हैं. एक्सपो में 300 से अधिक क्यूरेटेड एग्जिबिशन पवेलियन और लाइव डेमोंस्ट्रेशन होंगे. ये तीन थीम वाले चक्रों - पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस में बने होंगे.

इसके अलावा प्रदर्शनी में 600 से अधिक उच्च क्षमता स्टार्टअप भी होंगे, जिनमें से कई ग्लोबल लेवल पर काम के और लोगों के लिए बड़े पैमाने पर जनसंख्या-स्तरीय समाधान बना रहे हैं. ये स्टार्टअप ऐसे वर्किंग सॉल्यूशन दिखाएंगे जो असल दुनिया में पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों समेत 2.5 लाख से अधिक विजिटरों के आने की उम्मीद है.

इस इवेंट का मकसद ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में नई पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और बिजनेस के मौके बनाना है. 500 से अधिक सेशन ऑर्गनाइज किए जाएंगे, जिसमें 3250 से अधिक विजनरी स्पीकर और पैनल मेंबर शामिल होंगे.

ये सेशन अलग-अलग सेक्टर में एआई के बदलाव लाने वाले असर को मानने और भविष्य में क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर बात करने पर फोकस करेंगे ताकि एआई से दुनिया के हर नागरिक को फायदा हो. पीएमओ के बयान में कहा गया, 'यह एक्सपो एआई के एक्शन का एक नेशनल डेमोंस्ट्रेशन होगा, जहाँ पॉलिसी प्रैक्टिस से मिलती है, इनोवेशन स्केल से मिलता है और टेक्नोलॉजी आम नागरिक से मिलती है.'

ये भी पढ़ें- 'राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भारत में बढ़ा भरोसा', 38 देशों के साथ ट्रेड डील पर बोले पीएम मोदी

TAGGED:

AI IMPACT EXPO 2026
PM MODI INAUGURATE
इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन
PM MODI AI IMPACT EXPO 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.